Un grup ultracatòlic demana beatificar Franco

Francisco Franco podria convertir-se en sant. El grup ultracatòlic encapçalat per Pilar Gutiérrez -la filla d'un ministre franquista, declarada franquista, seguidora d'Hazte Oir i militant de Vox- demana la canonització del dictador, com explica El Periódico Gutiérrez ha enviat cartes a diversos bisbes per començar el procés de beatificació i ha posat en marxa una pàgina web , que porta per nom Francosanto.es. En total, més de 5.200 persones han signat el Manifest Catòlic, on demanen que s'escoltin la petició d'obrir causa de beatificació de Francisco Franco.Per ser sant cal haver complert alguns miracles... I quins són els de Franco? Els escriu la mateixa Pilar Gutiérrez: primer de tot, "curar el seu gat" , que es veu que se li havia trencat la cua i amb l'ajuda del dictador resulta que se'n va sortir. El segon: fer possible que li toqués la loteria. I el tercer: paralitzar la seva pròpia exhumació, que segons Gutiérrez ha estat el mateix Franco qui l'ha evitat des del més enllà.

