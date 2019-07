Primer cap de setmana d'obres a les rondes de Barcelona

El primer tram d'obres. Foto: AMB

El segon tram d'obres. Foto: AMB

El tercer tram de les obres. Foto: AMB

La primera fase de les obres de pavimentació a les rondes de Barcelona comencen aquest divendres i durarà fins diumenge. La segona fase es durà a terme el cap de setmana del 17 i 18 d'agost. L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha escollit aquestes dates per aprofitar el descens de desplaçaments de vehicles durant l'estiu. A la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona es poden consultar totes les afectacions que suposaran els treballs.Aquest divendres a les nou del vespre començaran els treballs al carril ràpid de la C-33 en sentit Besòs, entre la sortida 13 i la incorporació 13 i duraran fins a les vuit del matí de dissabte. En el mateix horari, es renovarà la calçada lateral de la C-32 a l’alçada de la Diagonal, en sentit Besòs, entre la sortida 11 i la incorporació de la B-23 a la B-20.L'AMB assegura que sempre quedarà un carril obert al trànsit, mentre que al lateral de la C-32 es desviarà la circulació per la sortida 11.Entre la una de la matinada del 20 de juliol i el dissabte al migdia es renovarà el paviment de la rotonda de Sant Ramon de Penyafort, a Sant Adrià de Besòs, uns treballs que suposaran el tancament de l'accés 25 a la ronda Litoral en sentit Besòs.El següent pas començarà dissabte a les onze de la nit i acabarà el diumenge a les deu del matí. Les obres es desenvoluparan als ramals procedents de la C-58 amb destinacions a la ronda de Dalt i al sector de Sant Andreu, al Nus de la Trinitat.L'AMB senyalitzarà en tot moment les obres que s'estiguin duent a terme, així com els desviaments que estaran obligats a fer els conductors.El cap de setmana del 17 i 18 d'agost es reprendran les obres de pavimentació de les rondes, aquest cop a la B-20, a la ronda de Dalt. En sentit Besòs quedaran afectats els trams entre la sortida 9 a Sarrià i la incorporació 8 a la via Augusta.En sentit Llobregat, les obres es duran a terme entre la sortida 7 a Sant Gervasi i la incorporació 9 a Sarrià.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor