CCOO i UGT convoquen vaga a l'hostaleria valenciana davant del bloqueig en la negociació del conveni

Els sindicats CCOO i UGT han convocat mobilitzacions a l'hostaleria de València per aquest mes de juliol davant el "bloqueig" en la negociació del conveni i les "postures allunyades" en matèria salarial i de condicions de treball. Les protestes desembocaran en la convocatòria d'una vaga dins de la temporada d'estiu, amb data per fixar, segons han anunciat. La primera de les concentracions se celebrarà l'últim dia del mes davant un hotel del carrer Colón de la capital.Segons han apuntat els sindicats, propostes empresarials com el contracte d'inici, la distribució de jornada flexible, suprimir descansos o la desregularització del personal fix discontinu són "inassumibles". Per això, delegats de les dues centrals van decidir aquest dimecres en assemblea convocar les accions de protesta, ja que després d'un any de negociacions les postures "segueixen allunyades".D'acord amb la seva informació, la patronal ofereix una pujada del 6% en quatre anys enfront del 15% que els sindicats reclamen al mateix període, ja que els salaris del sector estan "congelats des del 2014, quan van pujar per última vegada, amb la qual que des de 2015 els treballadors i treballadores han perdut quatre punts de poder adquisitiu".Així mateix, han explicat que la patronal ha qualificat d'"inacceptable" la reclamació sindical de limitar l'externalització de llocs de treball en el sector a empreses multiserveis, que paguen fins a un 40% menys (sobretot la neteja d'habitacions als hotels, cambreres de pisos).Per la seva banda, per als sindicats és inassumible la proposta empresarial del contracte d'inici en el sector, amb un salari un 20% inferior a les taules pactades. A aquesta petició empresarial s'uneixen la distribució de la jornada flexible "a necessitat de l'empresa"; suprimir el descans d'un diumenge al mes durant la temporada d'estiu (segons la patronal de Setmana Santa a octubre) i desregularitzar la crida del personal fix discontinu "sense cap garantia d'ocupació".Els sindicats lamenten aquests plantejaments quan el sector "viu una puixança any rere any, amb rècords de visites de turistes i pujada de la despesa per visitant" i l'hostaleria "suposa ja el 14% del producte interior brut de la comunitat".UGT i CCOO han fet una crida a l'empresariat per "desbloquejar" aquesta situació i arribar a acords "que millorin els salaris i condicions de treball, matèries congelades des de fa cinc anys". Així mateix, els sindicats insten les administracions públiques a "implicar-se en la mediació del conflicte en potència".Per la seva banda, la patronal hotelera Hosbec -a la negociació col·lectiva de València des de finals de 2018- assegura que la seva intenció és "lluitar" per arribar a un acord amb els treballadors, amb l'objectiu d'assolir un marc laboral "adequat i estable i una pau social que només garanteix la signatura del conveni", com han exposat el seu president, Toni Major, i altres responsables en un esmorzar informatiu.Tot i que els hotelers rebutgen la petició d'una pujada dels salaris del 15% per a quatre anys, recorden que el conveni col·lectiu de l'hostaleria a València porta "sense negociar-des de 2011, i els salaris sense revisar-se des del 2014".Es tracta d'un acord que, segons el parer de la patronal, "cal polir perquè la legislació ho ha sobrevingut aquests vuit anys". "No ens podem permetre anar a vaga", ha reivindicat la secretària general, Núria Montes, per advertir que aquest escenari pot provocar "cancel·lacions immediates" i rebutjar un "esvoranc" a l'agost després dels mals resultats de Setmana Santa.

