Colau anuncia una reunió amb Torra per «reactivar» les relacions entre Govern i Ajuntament

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat una reunió amb el president Quim Torra el pròxim 30 de juliol. Colau ho ha avançat després de la primera comissió de govern del nou executiu municipal.L'alcaldessa ha assegurat que l'objectiu de la trobada serà "reactivar" les relacions entre l'Ajuntament i el Govern, a través d'una taula bilateral que hauria de coordinar el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, com a responsable de Relacions Institucionals del consistori.Pel que fa a mesures concretes, Colau espera que la reunió serveixi per abordar matèries socials, especialment aquelles en què la Generalitat té competències, com l'habitatge o les escoles bressol.El govern municipal també ha enviat una carta al president del govern espanyol en funcions Pedro Sánchez, per traslladar-li la seva voluntat de celebrar una reunió amb ell. "Esperem que es faci amb la màxima normalitat possible tenint en compte el context polític", ha dit Collboni.Tot i l'anunci de Colau, Torra no ha confirmat públicament la celebració de la trobada del 30 de juliol ni ha fet cap valoració.

