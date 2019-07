Investigadors catalans descobreixen que l'anorèxia també té un origen genètic

Un pas de gegant en la recerca dels trastorns alimentaris. Investigadors de l'Hospital de Bellvitge-IDIBELL, de la Universitat de Barcelona (UB) i del CIBEROBN han identificat vuit marcadors genètics en gairebé 17.000 casos d'anorèxia nerviosa. L'estudi, publicat a la revista científica Nature Genetics , afirma que l'anorèxia, a més d'un origen psiquiàtric com ja es coneixia, també el té genètic amb implicacions metabòliques.El treball ha estat elaborat per Fernando Fernández-Aranda i Susana Jiménez-Múrcia, del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Bellvitge, que han analitzat els genomes de 16.992 pacients amb anorèxia nerviosa i 55.525 d'un grup control. Els autors han identificat vuit marcadors genètics associats amb aquesta malaltia i han realitzat l'anàlisi més precís que es coneix de l'arquitectura genètica d'aquest trastorn. Han trobat que aquesta patologia té correlacions genètiques amb certs trastorns psiquiàtrics , com el trastorn obsessiu compulsiu i el trastorn depressiu major, així com amb l'activitat física, l'obesitat i altres trets metabòlics. D'aquesta manera, apunta Fernández-Aranda, "podria explicar-se la desregulació metabòlica en pacients amb anorèxia nerviosa fins i tot després d'una restauració terapèutica, així com la interrelació existent entre situacions extremes de pes; per la qual cosa a partir d'aquest descobriment, caldrà valorar la reconceptualització de la patologia com un trastorn metabòlic-psiquiàtric".Els autors creuen que aquestes descobertes proporcionen una evidència addicional de que l'anorèxia nerviosa és una malaltia polièdrica, en la qual interaccionen variables associades al trastorn mental de base i factors metabòlics implicats.L'anorèxia és un dels Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) més comuns, que afecten al voltant de 400.000 persones a Espanya, dels quals 300.000 són nois i noies d'entre 12 i 24 anys, sent la tercera causa de malaltia crònica en l'adolescència.

