El Mundo acomiada el seu director a Catalunya. Álex Sàlmon abandonarà el diari després de 30 anys exercint com a periodista a la casa. Segons ha informat el digital El Español a partir de fonts sindicals, l'empresa propietària, Unidad Editorial, ha anunciat una restructuració interna que comportarà gairebé una desena d'acomiadaments.A part de Sàlmon, hauran de fer les maletes dos membres més de la delegació catalana. També hi haurà acomiadaments a les redaccions del rotatiu al País Valencià, les Illes Balears i el País Basc.Els acomiadaments, tal com destaca El Español, no estaven previstos -han agafat per sorpresa, fins i tot, als sindicats- i s'han comunicat als afectats aquesta mateix setmana. El grup mediàtic que hi ha rere El Mundo atribueix aquests moviments a "causes objectives de caràcter econòmic".Aquests acomiadaments quadren amb l'estratègia de la cúpula directiva de concentrar cada vegada més esforços en reforçar la redacció central, a Madrid, des d'on s'ofereix cobertura estatal.

