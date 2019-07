VÍDEO Tots els detalls de la nova «Marató» de TV3

La Marató de TV3 canvia de format: surt dels platós i estudis i trepitjarà més que mai el territori. L'objectiu? Mostrar la mobilització ciutadana, la realitat que fa possible que any rere any la solidaritat bati rècords a Catalunya. Com ha detallat aquest dijous TV3, La Marató d'enguany serà al Casino l'Aliança del Poblenou de Barcelona, a les instal·lacions esportives municipals d'Olot, al Teatre Ateneu de Tàrrega i al Teatre Fortuny de Reus.En aquesta edició, el programa està dedicat a les malalties minoritàries i serà presentat per l'actor Quim Masferrer, que encapçalarà un equip que farà ruta per Catalunya durant tota la jornada. Durant el trajecte, Masferrer i l'equip conversaran amb testimonis que pateixen aquestes malalties, amb familiars i metges, investigadors i experts, i podrà veure de primera mà les activitats que s'organitzen arreu del territori.L'elecció de les ciutats d'Olot, Tàrrega, Reus i Barcelona s'ha fet tenint en compte la tradició de totes quatre localitats a l'hora d'organitzar actes per. Any rere any, un munt d'entitats d'aquests quatre municipis s'han bolcat per recaptar diners en benefici de la recerca científica que promou el programa.Com en cada edició, La Marató tindrà una durada de més de 15 hores de programació ininterrompuda i en directe. Aquest cop, però, no des de TV3, sinó des d'aquestes quatre ciutats. I quin paper hi tindrà cada una? Olot encapçalarà l'eix temàtic esportiu. Allà s'hi celebrarà el partit de futbol dels famosos per La Marató. Tàrrega protagonitzarà l'eix cultural i artístic, amb un protagonisme especial pel Teatre Ateneu que enguany celebra el seu centenari. D'altra banda, Reus tindrà l'eix mèdic i científic, un dels elements clau d'aquesta edició.A Barcelona és on acabarà la jornada. Quim Masferrer pilotarà les últimes hores del programa des del Casino l'Aliança del Poblenou. Aquest any, l'espai celebra el seu 150è aniversari i vol representar allò de què és capaç La Marató: l'organització social conjunta per tirar endavant amb èxit un projecte col·lectiu.La Marató d'aquest any està dedicada a les malalties minoritàries. Aquestes són les que afecten un màxim de cinc persones de cada 10.000. Hi ha descrites 7.000 malalties minoritàries diferents i es calcula que afecten unes entre 300.000 i 400.000 persones a Catalunya.El grau d’afectació és divers, si bé acostumen a ser greus cròniques, progressives i discapacitants. Un 80% d’aquestes són d’origen genètic i totes tenen en comú la dificultat en el diagnòstic, la inexistència, en molts casos, de tractaments eficients, i un elevat impacte social i familiar.

