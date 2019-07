MAPES Un de cada quatre delictes sexuals denunciats a Barcelona no es resol

DELICTES SEXUALS CONEGUTS PELS MOSSOS, A BARCELONA, ENTRE 2014 I 2018

DELICTES SEXUALS CONEGUTS, RESOLTS I PERSONES DETINGUDES, PER ÀREA POLICIAL BÀSICA, ENTRE 2014 I 2018

METODOLOGIA DE L'ANÀLISI Les dades per a aquesta notícia han estat extretes del web dels Mossos d'Esquadra, des d'aquest enllaç. En concret, s'han filtrat aquells casos de delictes d'abusos sexuals, agressions sexuals i assetjament sexual i, malgrat que els delictes d'exhibicionisme i provocació sexual i els relatius a la prostitució també consten al codi penal com a delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals, s'ha decidit deixar-los fora de l'anàlisi en considerar-se sensiblement diferents als tres primers i a l'objecte d'estudi.



Com que els mateixos documents dels Mossos ofereixen les dades dels casos coneguts i resolts -així com les persones detingudes per aquests fets-, la taxa de resolució s'ha obtingut a partir de relacionar aquests dos. Si bé és cert que alguns casos es poden esclarir fora de l'any en què s'ha produït o conegut -per això, al Ripollès, se n'han resolt més que comès-, s'entén que la xifra resultant és força aproximada a la real.



La distribució per regions policials, àrees policials bàsiques i anys és la mateixa que ofereixen els documents dels Mossos directament.

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada àrea policial bàsica, es desplega el seu nom, el percentatge de delictes sexuals resolts allí entre 2014 i 2018, el total de coneguts, el total de resolts i el nombre de detinguts per aquests fets. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.Barcelona és la ciutat catalana on es produeixen més delictes sexuals, però també és on en queden més pendents de resoldre o que directament queden impunes. Així consta en els registres dels Mossos d'Esquadra, que comptabilitzen 9.313 casos d'abusos sexuals, agressions sexuals i assetjament sexual coneguts a Catalunya, entre 2014 i 2018, dels quals se n'haurien resolt 7.581, el 81,4% del total. Per aquests fets, s'han detingut 4.025 persones.De les nou regions policials en què es divideix el país, el percentatge de resolució és més petit a la que engloba la ciutat de Barcelona, on cau fins al 73,7%. Un de cada quatre casos coneguts els darrers cinc anys, per tant, hi estan sense resoldre. En canvi, a les Terres de l'Ebre i als Pirineus Occidentals, la taxa d'èxit supera el 93%, per bé que també hi ha menys casos a investigar.En concret, els Mossos hi van tenir coneixement de 179 i 73 presumptes delictes, respectivament, mentre que, a Barcelona, n'hi van haver 2.689 -un cada dia i mig-. La segona regió amb més casos va ser la metropolitana nord -bàsicament, el Barcelonès Nord, el Vallès i el Maresme-, amb 2.287 i una taxa de resolució del 82,4%, seguida per la regió metropolitana sud -l'Hospitalet de Llobregat, el Baix Llobregat i part del Penedès-, amb 1.434 casos i la resolució del 84,4%. Cal tenir en compte que tant l'abús com l'agressió sexual poden incloure la violació -així com altres activitats sexuals sense consentiment-, per bé que la segona inclou violència i intimidació.A nivell de districtes de Barcelona, però, la diferència també és notable i la taxa de resolució no està necessàriament lligada a la quantitats de fets denunciats. On és més baixa és a Gràcia, on s'han esclarit el 65,9% dels casos coneguts, els quals van ser 132, en els cinc anys analitzats, però on el percentatge és més elevat és a Horta Guinardó, del 82,9%, per bé que allí es van haver d'investigar més fets, 163. On més casos de delictes sexuals es van denunciar, però, va ser a l'Eixample, amb 505 i una taxa de resolució del 69,3%, seguit de Ciutat Vella, amb 463, dels quals un 68,3% han estat esclarits. On se n'han conegut menys és a Les Corts, 87, tot i que és el quart districte amb menys taxa de resolts, el 72,4%.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada districte, es desplega el seu nom, el percentatge de delictes sexuals resolts allí entre 2014 i 2018, el total de coneguts, el total de resolts i el nombre de detinguts per aquests fets, així com les mateixes dades desagregades sobre abusos sexuals, agressions sexuals i assetjament sexual. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.El nombre de delictes sexuals coneguts s'ha anat incrementant els darrers anys arreu del país, i també a Barcelona -en part, per un increment de la conscienciació de la necessitat de denunciar-los-. A la capital catalana, els Mossos van tenir constància el 2014 de 223 casos d'abusos sexuals, 181 d'agressions sexuals i 6 d'assetjament sexual, unes xifres que havien augmentat el 2018 a 424, 253 i 13, respectivament. El 2017, però, és l'únic any en què els fets coneguts es van reduir respecte l'anterior.L'Eixample i Ciutat Vella són els dos districtes amb més casos de delictes sexuals coneguts a Barcelona, però també les dues àrees policials bàsiques on més n'hi ha hagut, aquests anys, d'entre les 59 en què es divideix el país. En tercer lloc se situa l'Hospitalet de Llobregat, amb 408 fets, per davant de Sants-Montjuïc -354-, seguit de l'àrea del Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell -352-, Sabadell -351- i el Tarragonès -350-. On menys se n'han tingut constància és a l'àrea de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, amb nou, per sota de la del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà -13-, la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça -14-, i l'Alt Urgell -15-.A nivell de taxa de resolució dels casos, sobresurt el Ripollès, on se'n van conèixer 17 i se'n van resoldre 18, ja que es devia esclarir algun cas comès en anys anteriors. A l'Alt Urgell se'n van tenir constància de 15 i se'n van resoldre 15, però les taxes més altes en àrees amb més de 100 casos són les del Bages -168 fets i el 92,3% de resolts-, Martorell -164 fets i 92,1% de resolts- i Osona -174 fets i 91,4% de resolts-.Per contra, on menys casos es resolen són en cinc districtes barcelonins: Gràcia, Ciutat Vella, Eixample, Les Corts i Sant Martí, però aquesta última empata amb un 76,1% de casos resolts amb l'àrea de Rubí. Just per sobre se situen les àrees de Cerdanyola del Vallès -77%-, el Solsonès -78,3%-, el districte de Sant Andreu -78,3%- i les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany -78,3%-.

