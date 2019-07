Sánchez proposa un govern de coalició amb Podem però sense Iglesias

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha admès aquest dijous que el principal escull de l’acord per a la investidura és la presència de Pablo Iglesias a seu executiu i ha tancat la porta a aquesta possibilitat adduint a la posició de Podem sobre Catalunya. En una entrevista a ña Sexta, Sánchez ha assegurat que "no es donen les condicions perquè Iglesias sigui membre del govern" per la seva defensa l’existència de presos polítics, del referèndum i perquè Podem va recórrer contra el 155."Un govern amb Iglesias dins no funcionaria i estaria paralitzat per les seves pròpies contradiccions”, ha afirmat Sánchez, que ha assegurat que està disposat a fer un “govern de coalició” amb ministres designats per Podem, però no amb Iglesias. Per aquest motiu ha demanat al líder de Podem que faci “un pas enrere”, i l’ha advertit que a setembre no hi haurà possibilitat de construir un govern de coalició.Sánchez ha afirmat que manté l’oferta de "govern de coalició amb persones reconegudes i qualificades designades per Podem, però sense Iglesias fins el dia de la votació de la investidura. Ha apuntat que en les pròximes hores trucarà tan a Iglesias com als líders del PP i Cs perquè facilitin la formació de govern, i ha advertit que “els espanyols prendran nota del que ha passat aquests mesos” perquè “volen que els polítics fem la nostra tasca”.El líder del PSOE basa el "no" a la incorporació d’Iglesias a l’executiu en la necessitat de donar resposta durant els pròxims mesos a la crisi a Catalunya, amb la vista posada a la sentència de l’1-O. “Necessitem un govern cohesionat i no em puc permetre el luxe de tenir un vicepresident que per lleialtat l’únic que faci és mirar a una altra banda o silenciar” en comptes de “defensar la democràcia espanyola”.La segona raó d’aquest veto, segons Sánchez, és “funcional” perquè “Iglesias no garanteix una responsabilitat respecte al comportament i decisions d’integrants significatius del seu partit”. Ha posat com a exemple les discrepàncies entre Ada Colau i Manuela Camena també sobre l’existència de presos polítics. A més, Sánchez ha argumentat la seva negativa en el fet que el propi Iglesias digui que vol entrar al govern perquè no es fia del PSOE, de manera que hauria de tenir un vicepresident que no es fia d’ell.Sánchez ha emplaçat novament a PP i Cs a abstenir-se per facilitar la investidura i ha afirmat que es vol entendre amb els independentistes però "no podem deixar la investidura a mans de forces que no comparteixen un projecte comú". Ha recordat que Bldu i ERC s’abstindran per facilitar la constitució d’un govern en el que no creuen, mentre que PP i Cs no ajuden a l’estabilitat de l’Estat.

