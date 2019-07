Capella defensa el tercer grau d'Oriol Pujol

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha defensat aquest dijous la professionalitat dels treballadors de les juntes de tractament penitenciari que van concedir el tercer grau a l'exsecretari general de CDC Oriol Pujol La consellera ha demanat a Ciutadans i el PP que es disculpin pels seus atacs després que l'Audiència de Barcelona hagi avalat el tercer grau, però cap dels dos partits s'ha retractat d'intervencions parlamentàries anteriors on acusaven Capella d'indecent i mentidera. Només la diputada del PP Esperanza García ha dit que respecta la decisió judicial tot i no compartir-la, però el diputat de Cs Manuel Rodríguez ha seguit criticant els serveis penitenciaris catalans ironitzant que Pujol s'ha "rehabilitat miraculosament" en 55 dies de "vacances" a la presó de Brians.Capella ha acusat Ciutadans de viure "ancorats" en segles passats considerant les penes de presó com un càstig, en comptes de tenir una funció resocialitzadora, tal com indica la Constitució. "La presó no és un contenidor ni un aparcament de persones, cal donar oportunitats", ha dit.Segons Rodríguez, al Govern li "falta compromís contra la corrupció" i creu que el fet de no complir ni una quarta part de la pena ingressat 24 hores a presó suposa un "mal exemple per a la societat" i "minen la confiança" d'aquesta en els serveis penitenciaris catalans. Rodríguez també ha preguntat a la consellera quants corruptes confessos tenen aquest tracte a la presó. El diputat ha recordat que el seu partit és partidari del compliment íntegre de les penes.La diputada del PSC Rosa Maria Ibarra creu que s'ha donat una imatge errònia del sistema penal i penitenciari i la ciutadania no ha entès la decisió. Per això, ha demanat a Capella més informació i màxima transparència per tractar tots els interns de la mateixa manera. El diputat de la CUP Vidal Aragonès ha demanat que tots els presos tinguin els mateixos drets i ha acusat de "vergonyós" el pacte de la fiscalia amb Oriol Pujol.

