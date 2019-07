Els menors transsexuals podran canviar el seu gènere al Registre Civil

El Tribunal Constitucional ha aprovat anul·lar la norma que impedia a les persones transsexuals canviar el seu gènere al Registre Civil abans de ser majors d'edat. L'alt tribunal ha pres la decisió per deu vots a favor i dos en contra per part dels magistrats.L'argument en què es basa el canvi és la inconstitucionalitat de la prohibició i a partir d'ara, els menors d'edat transsexuals que tinguin "suficient maduresa" i una "situació estable de transsexualitat", podran fer el pas.La sentència arriba després que el Tribunal Suprem expressés dubtes sobre la prohibició, en els casos on s'acredita aquesta "suficient maduresa".Els vots contraris han estat emesos per la vicepresidenta del tribunal, Encarnació Roca, i el magistrat Alfredo Montoya. En els pròxims dies es farà pública la sentència i també els dos vots particulars.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor