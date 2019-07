La justícia no veu delicte en la megafonia independentista de Vic

VÍDEO La megafonia de l'Ajuntament de Vic ha tornat a sonar a les vuit de la tarda per demanar «no desviar-se de l'objectiu de la independència» https://t.co/DWZAPaWAyO pic.twitter.com/W6sXX78tgl — NacióDigital (@naciodigital) September 1, 2018

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha inadmès la querella presentada per l'advocat asturià Miguel Barbazán contra l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, que el passat 25 de febrer va haver de declarar pels missatges independentistes que es van difondre des de la megafonia de l'Ajuntament a la plaça Major en favor dels presos polítics i exiliats.La querella es va presentar per un delicte d'odi, a més de prevaricació i malversació, arran d'un missatge amb la veu de l'actor Lluís Soler –consensuat entre el consistori, l'ANC, Òmnium i els CDR-.Ara, la sala civil i penal del TSJC, la competent ja que Erra és diputada al Parlament de Catalunya i, per tant, aforada,, considera que els delictes "no s'ajusten als fets" com a il·lícit penal, i recorda que "fora dels períodes electorals en què les administracions estan especialment obligades a la neutralitat i l'objectivitat més absoluta" o sempre que algun òrgan judicial no ho determini, es permet certa "discrecionalitat en l'actuació política".La sala, però, apunta que les administracions públiques han de servir amb objectivitat els interessos generals. En aquest cas, però, la sala no veu indicis penals en el missatge difós per megafonia i, per tant, la querella no prosperarà.El missatge de megafonia començava amb un so de campanes imitant el toc de sometent. Amb la veu de l'actor Lluís Soler, el missatge deia: "No normalitzem la situació d'excepcionalitat i d'urgència nacional. Recordem cada dia que encara hi ha presos i exiliats. No ens desviem del nostre objectiu: la independència de Catalunya". El missatge es va difondre durant el mes d'agost i s'ha tornat a escoltar puntualment en algunes concentracions a la plaça de Vic.

