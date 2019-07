Menys del 15% de les converses als patis dels instituts són en català

Només el 14,6% de les converses als patis dels instituts de les zones urbanes són en català. És el resultat de la investigació que ha presentat avui Plataforma per la Llengua que apunta també la xifra arriba al 24,3% si s'inclou primària. Es tracta d'un estudi realitzat en 50 centres educatius dels 35 municipis més poblats de Catalunya (40 públics i 10 privats; i 25 de primària i 25 de secundària).El president de l'entitat, Òscar Escuder, ha indicat aquest dijous que "els patis són un dels punts principals d'interacció i lleure entre infants i adolescents" i que per tant, "es poden detectar quins instruments consideren més útils i adients per a comunicar-se entre ells, quina és la seva llengua comuna espontània".El català perd la partida fins i tot a les zones majoritàriament catalanoparlants segons l'estudi. Fet d'incògnit, el treball estipula que a la primària el català ocupa el 35% de les converses -14,6% a la secundària-, i pel que fa al professorat de l'ESO, el 27,8% -més d'un de cada quatre- s'adreça en castellà als alumnes, "de manera que no respecta la condició de llengua vehicular del català, com marca la LEC", ha dit Escuder.Aquests resultats són "desfavorables" pel català: a l'estudi, només un dels 50 centres analitzats presenta un 100% d'ús del català (és de primària), mentre que l'ús d'aquesta mateixa llengua en 16 centres ha resultat ser del 0%: nou de secundària i set de primària.Pel que fa al professorat, l'ús del català al pati és molt diferent: el 87,6% dels mestres a l'escola es dirigeixen en català a les criatures, i és un 72,2% els que ho fan a l'institut. Sigui com sigui, l'estudi apunta una tendència a la baixa dels centres de secundària enfront dels de primària del gairebé 90% de es escoles, on es passa a poc més del 70% dels instituts.

Marc Guevara i Òscar Escuder en la presentació de l'estudi sociolingüístic als patis d'escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya Foto: Laura Estrada

Una altra dada significativa que es pot deduir de l'estudi és que un de cada tres alumnes catalanoparlants passa a relacionar-se en castellà a l'institut. La situació dels 13 centres educatius analitzats en els que es pressuposa un ambient catalanoparlant fort, no és coherent amb la realitat lingüística dels instituts: l'ús del català es redueix en un 30% entre la primària i la secundària. Això vol dir, segons la plataforma, que un 30% d'alumnes que ha crescut i s'ha relacionat en català durant la primària passa a fer-ho en castellà a l'institut.Malgrat aquests resultats, Escuder recorda que mai abans hi havia hagut tants bons resultats en l'estudi del català com fins ara. "Està demostrat que uns bons resultats acadèmics en una matèria no vol dir una aplicació pràctica d'aquesta", i ha afegit que aquests resultats obtinguts no es poden comparar amb anys anteriors perquè és la primera vegada que es duu a terme un estudi d'aquestes característiques.Gràcies a aquesta investigació, l'entitat es marca l'objectiu que els infants i joves facin servir el català en activitats, no solament vinculades al món acadèmic, sinó també en altres contextos. Amb l'anàlisi busca "posar la primera pedra per començar a revertir la situació desfavorable del català en aquestes edats", un tema "clau per assegurar la vitalitat de la llengua". La Plataforma per la Llengua alerta de la situació lingüística als patis escolars . Davant d'aquesta situació que Escuder ha titllat "d'emergència", Plataforma per la Llengua ha anunciat que prepararà una campanya de cara a la tardor en defensa del català. Així mateix, convida la resta d'entitats i administracions a sumar-s'hi, ja que "està en joc la cohesió social, no només el català".Aquesta campanya -que es presentarà formalment "arribat el moment"- tindrà com a eix principal el català. "Som conscients de la situació, però com sempre, Plataforma per la Llengua farà campanya en positiu per reivindicar-lo". Escuder ha explicat que el que es vol és "conscienciar especialment els membres de la comunitat educativa: estudiants, professorat, pares i mares, monitors, entrenadors..." i millorar les polítiques que es fan i que puguin "revertir" la situació. Segons l'entitat, el Departament d'Educació aquí "hi juga un paper clau", però apunta que és una tasca interdepartamental que afecta a tothom i que precisa de la involucració de tota la societat.Segons Escuder, hi ha diverses casuístiques que poden explicar aquesta poca presència del català sobretot a l'ESO. D'una banda, "la població catalana no ha sabut incorporar a través del català la població nouvinguda per prejudicis lingüístics, que canviem de llengua quan algú ens sembla que no és d'aquí". Escuder ha reflexionat que aquests prejudicis no ajuden a fer sentir la llengua catalana com a idioma útil vehicular i d'inclusió. Així mateix, la plataforma determina que la falta de referents en català entre la població jove també és fonamental."Falten referents culturals i de lleure en català", i ha posat com a exemples les plataformes com Netflix o HBO on la llengua predominant és el castellà o l'anglès, i Youtube. Per aquest motiu, Escuder considera que des del Departament de Cultura hauria de buscar "incentius" per fomentar la presència del català.A banda d'aquests, la Plataforma per la Llengua també lamenta la "subordinació lingüística": en una conversa entre castellanoparlants i catalanoparlants, els segons renuncia a la seva llengua. La prova d'això, apunten els investigadors de l'informe, és que entre la primària i secundària hi ha molta diferència entre usos.Per la plataforma "està en joc la cohesió social i la construcció d'una societat basada en la justícia social que combati els prejudicis". El darrer InformeCAT indica que les persones que utilitzen el català habitualment -independentment de l'origen- pateixen la meitat d'atur que els que només fan servir el castellà; "és a dir, els que fan servir el català habitualment tenen més oportunitats laborals", ha dit Escuder. Davant d'això, Plataforma per la Llengua reivindica que "no es cansarà de treballar perquè tothom, sigui d'on sigui i visqui on visqui, se senti seu el català".

