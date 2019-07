El Suprem tomba un recurs d'Aragó contra el pla hidrològic de les conques fluvials catalanes

El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs presentat pel govern d'Aragó contra el decret de gestió de la conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021. En aquest decret s'aprovava el pla hidrològic de les conques internes catalanes -elaborat per la Generalitat- per a aquest període de temps en concret.L'alt tribunal espanyol argumenta que aquest decret del Govern no és cap reglament que desenvolupi o complementi una llei i, per tant, no cal un informe preceptiu del Consell d'Estat, tal com argumentava el govern d'Aragó. També apunta que Catalunya té competències per fer aquest tipus de plans, segons consta a l'Estatut, i que haurà de ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) qui es pronunciï al respecte. De fet, el pla també està recorregut allà per l'executiu aragonès.Segons el Suprem, per aprovar aquest decret no calia un informe del Consell d'Estat, però sí una avaluació positiva del Consell Nacional de l'Aigua, que sí que es va demanar. En tot cas, insisteix que Catalunya és la competent per elaborar i aprovar plans sobre conques hidrogràfiques compreses íntegrament en el seu territori.Aragó acusava la Generalitat d'haver-se extralimitat territorialment incloent rambles meridionals al sud del Delta de l'Ebre, però el tribunal considera que el govern aragonès no ha precisat ni concretat aquesta extralimitació.

