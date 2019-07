Els «riggers» exigeixen a Colau i Torra que forcin Fira Barcelona a negociar

Els muntadors d'elements aeris d'escenaris, els riggers, s'han mobilitzat aquest dijous al matí a les portes del recinte de Fira Barcelona a Montjuïc. La seva demanda és que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, que formen part de l'organització firal conjuntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona, exigeixin a la fira que seguin amb ells a negociar.Els treballadors d'UTE Rigging van ser contractats per Fira Barcelona en el marc del festival Sónar i després de convocar una vaga, el jutge Santi Vidal va autoritzar l'organització firla a contractar una altra empresa. Una decisió que per als treballadors representa una vulneració del dret a vaga. La protesta d'aquest dijous ha arribat fins a les portes del Sónar, però els treballadors han insistit que la seva lluita "no va contra el festival"."Qui ho pot solucionar és Fira Barcelona, i esperem que així sigui", ha afirmat el portaveu dels riggers, Isaac Flix. El portaveu també ha avisat que la decisió del jutge afecta "tota la classe treballadora del país".

