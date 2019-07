El govern de Sánchez no respondrà per l'escàndol del CNI i el 17-A

La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, ha mostrat la disposició del govern espanyol a comparèixer al Congrés dels Diputats o davant l'autoritat judicial que correspongui, però ha remarcat que ella només pot respondre per allò que ha passat durant el seu mandat. "Jo hauré de respondre a allò que faci referència a la gestió del meu govern, no sobre el que hagi ocorregut amb anterioritat, perquè no ho puc conèixer", ha apuntat sobre les informacions del diari Público que vinculen l'imam de Ripoll amb el CNI."Aquest govern col·laborarà sempre en tots els àmbits, al Congrés, en l'àmbit judicial, en tot allò que ens demanin", ha dit Robles, que ha afegit, però, que ella pot respondre per la seva gestió, no per la dels seus antecessors. En tot cas, ha mostrat la seva "enorme tranquil·litat" sabent que, tant el Congrés com l'autoritat judicial, poden investigar allò que creguin convenient.També ha recordat que el director del centre en aquell moment va comparèixer ja al Congrés en la comissió de secrets i tots els grups van poder preguntar el que van voler. Així mateix, la ministra ha reivindicat que els 3.500 membres del CNI treballen "amb vocació d'estat i fent-ho el millor possible".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor