​Colau, als partits independentistes: «Si no poden dialogar amb Carmena, amb qui creuen que podran?»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reivindicat de nou aquest dijous l'exalcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, com a pregonera de les festes de la Mercè pel seu "vincle" amb Barcelona, per la defensa del "diàleg" i perquè amb Colau i Carmena com a alcaldesses les dues ciutats han estat "més a prop que mai"."Si no poden dialogar amb Carmena, amb qui creuen que podran dialogar?", ha preguntat Colau als partits independentistes que "qüestionen" Carmena com a pregonera pel fet de negar l'existència de presos polítics a l'Estat. Malgrat apuntar que "discrepa" amb Carmena en aquesta qüestió, l'alcaldessa de Barcelona ha reivindicat el diàleg entre persones amb opinions diferents, cosa que ha compartit el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, que també ha donat suport a l'elecció de Carmena com a pregonera. "Seria bo per a tots rebaixar la tensió i obrir una mica la ment", ha subratllat Collboni.

