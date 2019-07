Interior destinarà 320 mossos més a Barcelona en els propers mesos

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat que destinaran 320 mossos més a la ciutat de Barcelona en els propers mesos. Aquest és el principal compromís que portarà el conseller en la Junta de Seguretat Local que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha convocat per aquest divendres per analitzar si l'increment de la percepció d'inseguretat es correspon amb les xifres.Buch també proposarà a la junta crear un pla estratègic que reuneixi diferents departaments de la Generalitat, àrees de l'Ajuntament i altres institucions implicades en la seguretat. I és que els robatoris violents han augmentat a Barcelona un 30% el primer semestre del 2019, amb un 17% més de detencions.Actualment, a la ciutat hi ha assignats 2.380 mossos, 137 en pràctiques i altres agents dels serveis centrals depenent de les necessitats, segons han detallat fonts d'Interior a l'ACN.

