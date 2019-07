El Festival de Sitges 2019 premiarà l'actor Sam Neill amb el premi d'honor

L'actor australià Sam Neill rebrà el premi honorífic de la 52a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya , que se celebrarà a Sitges el pròxim mes d'octubre. Ho ha explicat el director del festival, Àngel Sala, en el primer avançament de la programació a la Fàbrica Moritz, on s'han presentat més de 40 títols que inclouen les últimes novetats del cinema de gènere fantàstic internacional, català i espanyol, amb una atenció especial als films dirigits per dones. Neill ha tingut l'oportunitat d'escollir un dels films que es projectaran durant el Festiival: La Possessió, un film de 1981 on l'actor va ser un dels protagonistes.L'actor Sam Neill ha participat en cintes de cinema fantàstic com La posesión (Andrzej Zulawski, 1981), La caza del Octubre Rojo (John McTiernan, 1990), Parc Juràssic (Steven Spielberg, 1993) o En la boca del miedo (John Carpenter, 1994). En una llarga trajectòria que es va iniciar l’any 1977 amb Perros de presa, de Roger Donaldson, Neill ha participat en més de 75 pel·lícules i més de 45 produccions per a la televisió. Altres títols imprescindibles de la seva filmografia són El piano (Jane Campion, 1993), El hombre bicentenario (Chris Columbus, 1999) o les sèries Peaky Blinders, Alcatraz o Los Tudor.La primera onada de títols demostra que el gènere fantàstic és cada cop més heterodox i s'obra a temàtiques que interessen a públics cada vegada més majoritaris, però "sense oblidar els seguidors més fidels", ha comentat Sala. Entre els títols més esperats destaquen, del director Rob Zombie, que farà retornar la família Firefly de Los renegados del diablo. També el thriller sobrenatural, proposta d'Adam Egypt Mortimer, que ja va presentar el 2015 a Sitges la seva pel·lícula Some Kind of Hate., pel·lícula de Severin Fiala i Veronika Franz que es va projectar en el Festival de Sundance, també es podrà veure a Sitges.Un dels punts principals del festival serà una tendència que es confirma i és que el cinema fantàstic és cada vegada més femení. Pel·lícules comde l'australiana Mirrah Foulkes;de les nord-americanes Jocelyn DeBoer i Dawn Luebbe ode Roxanne Benjamin, faran les delícies de tots els assistents.Pel que fa a l'animació destaca amb força la projecció de la nova entrega cinematogràfica, basada en la immensa obra del dibuixant japonès Eiichiro Oda, el manga més mediàtic i influent de les últimes dècades. També des del Japó arribarà el director Keiichi Hara, que presentaràa la sessió especial per alumnes de les escoles de Sitges.En l'àmbit nacional destaca el film, del tarragoní José Luis Montesinos -guanyador del Goya pel curtmetratge El corredor-, un thriller de supervivència protagonitzat per una jove tetraplègica interpretada per Paula del Río. També es projectarà, que compta amb un destacat càsting format per Belén Cuesta, Luis Tosar, Pilar Castro o Quim Gutiérrez i serà, segons Àngel Sala, "una de les grans sorpreses" de l'edició.Les noves visions del gènere continuaran tenint un protagonisme especial al festival. En aquesta nova edició Sala ha destacat el film de J-P Valkeapää,, procedent de la Quinzena de Realitzadors. Serà l'encarregada d'inaugurar la secció amb l'odissea personal d'un home perdut en un laberint de seducció sadomasoquista per part d'una dominatrix.Així mateix, en la secció Brigadoon el director, productor i guionista italià Pupi Avati rebrà el Premi Nosferatu. Com a homenatge, es podran visualitzar alguns dels seus títols més populars:. Quant a la pel·lícula inaugural, Sala ha comentat que encara no hi ha nom. Tot i això, "s'està treballant amb dos títols internacionals".

