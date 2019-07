Els observadors internacionals presenten a l'ONU l'informe del judici de l'1-O

Els observadors internacionals de la plataforma International Trial Watch han fet públic aquest dijous l'informe sobre el judici de l'1-O que presentaran a l'ONU. El document (que podeu llegir al final d'aquesta notícia) recull l'observació que van fer els experts durant els quatre mesos de judici al Tribunal Suprem. Aquest document es presentarà a l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans (ACNUDH) amb motiu de l'Examen Periòdic Universal (EPU) que passarà Espanya en la sessió del Consell de Drets Humans del gener de 2020.Es tracta d'un Informe ombra, que són contribucions escrites que les ONG envien a diferents òrgans i mecanismes de l'ONU en els procediments de revisió de la situació de drets. S'anomenen d'aquesta manera, explica International Trial Watch, perquè aporten informació que l'Estat no té interès en fer pública.En el text, de setze pàgines, es rebutja taxativament la violència, assegurant que de l'estratègia de l'acusació deriva una interpretació d'aquest concepte que té "greus conseqüències", ja que "criminalitza" la protesta limitant l'exercici de llibertats i drets fonamentals de la societat civil a l'Estat."Durant el desenvolupament del judici oral, no hi ha hagut cap indici o prova que demostri l'ús de la violència", afirmen els observadors. De fet, consideren que en el judici "l'exercici de drets fonamentals és percebut com rebel·lió i sedició" i critiquen que el cas "sembla ignorar" que les persones tenen el dret a protesta, protegits pel dret a la llibertat de pensament. En aquest sentit, també avisen que jutjar els dos líders socials té un efecte "desincentivador" per a la resta de població i que una possible condemna "agreujaria encara més la situació".Entenen, de fet, que en cas d'una sentència absolutòria per als Jordis, la vulneració de drets invocada per la plataforma ha estat "igualment comesa" i ha tingut en efecte "contraproduent" per a tots dos líders però també per a "tota la ciutadania".Per tots els motius exposats, els signants de l'informe suggereixen que el Consell de Drets Humans de l'ONU recomani a Espanya complir amb les decisions del Grup de Treball de Detencions arbitràries. És a dir, que alliberi Jordi Cuixart i Jordi Sànchez "de forma immediata" i s'iniciï una investigació "exhaustiva" i "independent" sobre les circumstàncies de la privació de llibertat. També recomanen instar l'Estat a "garantir la independència, imparcialitat i transparència" del poder judicial.Per últim, demanen que es recomani a Espanya adoptar les mesures necessàries per garantir l'exercici "ple" dels drets fonamentals a la llibertat d'expressió, reunió pacífica i associació i garanteixi la participació política de les organitzacions de la societat civil.Aquest document podrà formar part de l'examen que Espanya passarà al gener. Es tracta d'un procediment al qual se sotmeten tots els estats membres de l'ONU cada quatre anys. Es revisa la situació de drets humans de l'estat en qüestió, independentment de la ratificació dels tractats internacionals.L'examen consisteix en un diàleg entre els membres del Consell de Drets Humans i l'estat examinat, en aquest cas Espanya. La prova acaba amb unes recomanacions dels membres del consell per a l'Estat, que haurà d'indicar si les accepta totalment o parcialment, o si per contra no les accepta.Un cop enviat aquest informe, International Trial Watch podrà participar en una sessió que s'organitzarà a Ginebra a finals d'aquest any. En aquesta jornada hi participaran les delegacions permanents dels estats a Ginebra i les ONG i entitats que han enviat contribucions escrites.

