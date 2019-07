Demanen a l'FBI que investigui l'aplicació de moda FaceApp

BIG: Share if you used #FaceApp:



The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now



Because millions of Americans have used it



It’s owned by a Russia-based company



And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 18, 2019

La popular aplicació FaceApp continua provocant enrenou. Si aquests últims dies n'han transcendit alguns dels riscos -com per exemple que tota aquella gent que l'hagi utilitzat podria estar cedint les seves dades a una empresa russa- avui el Partit Demòcrata dels Estats Units ha anat un pas més enllà i ha demanat a l'FBI que l'investigui.El senador Chuch Schumer ha fet aquesta petició preocupat per si la privacitat dels ciutadans nord-americans podria estar molt exposada. Considera que l'aplicació, que té la seu a Rússia, podria estar posant en risc la seguretat nacional. Per això, a través d'una carta, ha preguntat sobre els riscos a què s'enfronten els usuaris de FaceApp."Seria molt preocupant que es proporcionés informació personal sensible de ciutadans nord-americans a un pode estranger hostil, activament involucrat en ciberhostilitats contra el nostre país", diu Schumer, que sosté que el fet que FaceApp s'ubiqui a Sant Petersburg pot tenir incidència en com la companyia proporciona dades a tercers.L'aplicació utilitza un sistema neuronal basat en intel·ligència artificial que analitza la fotografia que es fa l'usuari per crear l'efecte d'envelliment o rejoveniment. Això passa amb moltes altres aplicacions, però la diferència amb FaceApp és que, d'una banda, els servidors es troben a Rússia i això dificulta l'aplicació de la legislació de la Unió Europea sobre protecció de dades.D'altra banda, la política de privacitat -que tothom accepta sense llegir- de l'aplicació és molt poc concreta. S'especifica que "no llogarem ni vendrem informació a tercers", però alhora es reserva moltes excepcions a aquesta norma. De fet, diu que la companyia pot cedir dades a tercers, i no deixa clar què en poden fer aquests "tercers". No se sap, per exemple, què passa amb les fotografies "transformades".Totes aquestes dades interessen molt a les empreses i als algoritmes de la pròpia aplicació. Aplicacions com FaceApp, que majoritàriament són gratuïtes, viuen dels anuncis però també de la gestió de les dades que els donen -molt sovint sense saber-ho- els usuaris. Crear un algoritme com el de FaceApp és car i, tenint en compte que l'aplicació és majoritàriament gratuïta (pots pagar per tenir més filtres), és evident que la rendibilitat es treu d'una altra banda.

