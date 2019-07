El divorci PSOE-Podem inclina l'independentisme cap al «no» a Sánchez

Les desavinences públiques entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias fan preveure, si no hi ha cap gir d'última hora, el fracàs de la investidura del líder del PSOE. Els socialistes i Unides Podem no són capaços d'arribar a cap acord i la consulta interna de la formació morada ha servit per constatar aquesta escletxa . Una escletxa que, segons diverses fonts consultades per, inclina l'independentisme cap al no a Sánchez.Tot plegat s'ha debatut aquest dijous a Lledoners, on hi ha hagut trobades al més alt nivell amb els presos. Per una banda, representants de Junts per Catalunya (JxCat) a Madrid -Laura Borràs, Míriam Nogueras, Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Miquel i Josep Lluís Cleries- s'han reunit amb Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, mentre que Gabriel Rufián -màxim representant del grup republicà al Congrés- s'ha citat amb Oriol Junqueras. Fonts coneixedores de la trobada de JxCat assenyalen que el debat està instal·lat entre el no i l'abstenció mentre que dirigents republicans insisteixen que el seu posicionament continua "obert", per bé que l'escenari fa que guanyi terreny el no.Fonts de JxCat assenyalen que demà divendres hi haurà una reunió de l'espai de coordinació amb Quim Torra i Carles Puigdemont en la qual es fixarà una posició. Un alt dirigent consultat assegura que el més probable a hores d'ara és la negativa al líder del PSOE perquè no hi ha cap oferta damunt la taula. Altres fonts, a banda, lamenten que Sánchez ni tan sols s'hagi posat en contacte amb el grup de JxCat.Rull, Turull i Sànchez estan suspesos -així ho va decidir la mesa a finals de maig-, però disposen d'una ascendència rellevant a l'hora de prendre decisions. Fa tres setmanes, els tres presos van apostar per l'abstenció en la investidura de Sánchez a través d'una carta - avançada per NacióDigital -, però l'opinió no era majoritària dins del grup. El desacord entre el PSOE i Podem, que aquesta setmana encara s'ha fet més cru, ha anat fent variar el posicionament, també dins del PDECat, com apunten des de la cúpula.En aquell moment, dels set representants de JxCat a Madrid, hi havia quatre partidaris de l'abstenció -Rull, Turull, Sànchez i Sergi Miquel- i tres defensors del vot contrari al líder del PSOE: Borràs, Nogueras i Cuevillas. Borràs, cap de files a Madrid arran de la situació de presó de Sànchez, sostenia ahir que no es donaven les "condicions" per permetre la investidura del líder del PSOE, i se sumava així a l'argumentari de Torra que en un article a La Vanguardia defensava el vot contrari a Sánchez si no dialogava sobre l'autodeterminació. El govern espanyol ho descarta.Aquest posicionament és majoritari en els entorns de Torra -del qual en forma part Borràs, per exemple- i també en el nucli dur de Carles Puigdemont, que fins ara s'ha mantingut públicament en silenci. La posició que surt de Lledoners serà ara analitzada per l'espai de coordinació de JxCat, en el qual també hi ha membres de la direcció del PDECat. Dins la cúpula del partit, l'opinió majoritària és favorable a l'abstenció, tot i que també hi ha veus que admeten que la manca de gestos de Sánchez dificulta facilitar-li l'arribada a la Moncloa. Tampoc ajuda, sostenen, la falta d'acord amb Podem.Una entesa entre Sánchez i Pablo Iglesias, sostenien encara aquesta setmana a JxCat, suposaria una "finestra d'oportunitat". Els dos dirigents, però, es mantenen allunyats malgrat que el líder del PSOE espera fer un últim acostament quan s'acosti encara més la votació. La diversitat d'opinions en l'espai liderat per Puigdemont ha estat clara en les últimes setmanes i hi ha dirigents amb ascendència com Artur Mas que han apostat obertament per l'abstenció, per bé que ara aquesta opció no és l'escollida pel grup parlamentari. La decisió final serà cuinada abans de dimarts dins la cúpula de JxCat.ERC també madura el sentit del seu vot a la investidura, una decisió que acabarà de prendre en una reunió de la direcció convocada aquest divendres, per bé que Rufián i Junqueras ja ho han debatut obertament aquest dijous a Lledoners, en un contacte per explorar escenaris. ERC s'havia mostrat disposada a situar-se en l'abstenció -posició defensada en públic per veus amb ascendent com Joan Tardà-, però l'escàs marge de maniobra que verbalitza Sánchez en relació a Catalunya i les discrepàncies entre el PSOE i Unides Podem -amb l'afegit de la posició de les bases morades- han fet flirtejar els republicans amb un no al candidat socialista. Fonts d'ERC consultades perexposen que l'abstenció no es pot donar per segura quan queden quatre dies per a l'inici del debat al Congrés.Tot just aquest dimarts Rufián es va reunir amb el PSOE per analitzar la situació i transmetre el punt de vista d'ERC . Va instar socialistes i Unides Podem a negociar la investidura fins a l'últim minut. "Per nosaltres no serà", va insistir Rufián. La votació de la militància del partit d'Iglesias, però, impossibilita un acord en els termes en què els planteja el PSOE. Si Unides Podem opta pel no la setmana que ve al Congrés, ERC se sentirà alliberada del compromís de no exercir de força de boicot. "Està obert", insisteixen dirigents republicans.

