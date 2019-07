VÍDEOS Un «biker» salta els ciclistes del Tour en plena etapa

El Tour de França és espectacular en si mateix, però avui arriben unes imatges que ho superem. També estan relacionades amb el Tour, però no amb les ciclistes que hi competeixen. El biker francès Valentin Anouilh va protagonitzar en l'etapa 10 un salt espectacular per sobre del grup. Va volar d'un extrem a l'altre de la carretera just quan el gruix dels ciclistes passava per sota. Les imatges són impactants.Anouilh no ha estat l'únic que ha fet una cosa així. L'any 2002, Dave Watson va ser el primer en fer-ho. Va ser, però, més improvisat i es va endur una bona trompada. Ho podeu veure a continuació.

