Manuel Valls: «A Barcelona la burgesia és molt de poble»

El regidor de Barcelona Manuel Valls ha assegurat en una entrevista al diari ABC que a la capital catalana "la burgesia és molt de poble, molt local, molt petita i molt tancada". Ho ha dit en comparació a ciutats com París, Londres o Madrid, que són "ciutats però també capitals d'Estat". Una part d'aquesta burgesia li va pagar un sou de 20.000 euros mensuals i va impulsar la seva campanya per aconseguir l'Ajuntament. Valls ha admès que va obtenir un resultat "mediocre" a les eleccions municipals, però s'ha atribuït el mèrit i "l'honor" d'aconseguir que Barcelona "no caigués en mans de l'independentisme". "Em vaig presentar per guanyar, però estic content del que he aconseguit", ha afirmat, ha lamentat que la direcció de Ciutadans "no entengués" el pacte amb Ada Colau: "La prioritat era salvar Barcelona".El regidor també ha aplaudit la decisió de l'alcaldessa de situar el socialista Albert Batlle al capdavant de l'àmbit de seguretat de Barcelona, i ha aprofitat per llançar un dard a l'expresident Carles Puigdemont i als Mossos: "Batlle ho va fer bé dirigint els Mossos i va tenir l'honor de dimitir quan Puigdemont els va convertir en policia política".Sobre el judici de l'1-O, Valls ha definit Manuel Marchena com una "figura importantíssima" que representa "ordre, llei i higiene". "Tant Marchena com el judici han estat molt importants per a l'autoestima i la institucionalitat d'Espanya", ha apuntat.

