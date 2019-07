La delegada del Govern als EUA critica les «ingerències» de Borrell en l'acció exterior catalana

La delegada del Govern als EUA i Canadà, Victòria Alsina, es mostra "preocupada" per l'anomenat 'Borrellgate' i la "ingerència" que això ha suposat en la feina dels seus homòlegs a Londres, Ginebra i Berlín.En una entrevista a l'ACN des de Nova York, Alsina confia que ella no ha estat objectiu del presumpte cas d'espionatge perquè "això en un estat de dret no passa". Amb tot, la delegada als EUA i Canadà defensa la "legitimitat" de l'acció exterior del Govern i assegura que es tracta d'una feina "beneficiosa" per a Catalunya i les seves empreses. Alsina, que va accedir al càrrec fa pocs mesos, assegura que després del parèntesi del 155, quan el govern espanyol va ordenar tancar la delegació, l'organisme torna a estar "a ple rendiment".Alsina, en el càrrec de delegada del Govern a l'altre costat de l'Atlàntic des de novembre de l'any passat, afirma que un cop superats els entrebancs que suposa posar en marxa la delegació "des de zero", actualment la feina a les oficines de Whashington i Nova York avança "a tota màquina".La delegada critica que es tanqués la delegació amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució després de l'1-O. Defensa que les delegacions a l'exterior són instruments "indiscutiblement útils" que estaven funcionant "perfectament". Ara, davant la nova amenaça que plana sobre les delegacions, es mostra ferma en seguir fent la feina que té encomanada."No penso canviar perquè el que fem es legítim, interessant, important i rellevant i ho hem de continuar fent", ha etzibat. Alsina, que en els darrers dies ha rebut la visita del conseller Alfred Bosch, defensa que totes les activitats que es duen a terme des de la delegació es considerem "necessàries i beneficioses" per a Catalunya.Alsina desmenteix, d'aquesta manera, les acusacions de l'Estat, d'estar treballant per l'independentisme. La delegada, però , sé admet que quan els interlocutors americans mostren preocupació pel que passa a Catalunya, se'ls informa i se'ls intenta fer entendre què passa, però "en totes les dimensions", no només la política.De fet, arrel de la reobertura de la delegació als EUA i Canadà, Alsina assegura que tant l'administració com els antics contactes americans amb els que es treballava abans del 155 han "acollit amb interès" la nova delegació: "És un missatge d'esperança i positivisme que tornem a ser aquí".En aquest sentit, Victòria Alsina assegura que la situació política a Catalunya, lluny d'espantar inversors i turistes, aixeca un gran interès entre la comunitat americana i canadenca: "Augmenten les inversions i les visites dels que opten per Catalunya, i especialment Barcelona".En l'àmbit econòmic, Alsina reconeix que el mandat de Donald Trump als estats units representa un fre per a moltes empreses a l'hora de fer acció exterior. Sota el mandat del controvertit president americà, detalla, la tramitació de visats de treball s'ha "dificultat" amb majors exigències a les empreses que volen contractar personal estranger.Amb tot, la delegada del Govern defensa la necessitat de continuar treballant per establir contactes i cercar acords entre els Estats Units i Catalunya. A tall d'exemple, explica que el mercat americà és un dels més potents a nivell turístic per a Catalunya. "Cada any 1,3 milions de turistes americans visiten Barcelona i són els segons que més gasten".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor