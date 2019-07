Mauri defensa exercir el dret a l'autodeterminació si el Suprem «el condemna» al judici de l'1-O

El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha defensat aquest dimecres exercir el dret a l'autodeterminació si el Tribunal Suprem "el condemna" al judici de l'1-O. En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Mauri ha evitat concretar amb quina fórmula s'hauria d'exercir el dret i ha dit que col·lectivament s'haurà d'estudiar a partir de la "lluita no violenta i la desobediència civil" per transformar les "realitats i lleis injustes"."El dret a votar es guanya votant, si cal votarem els cops que faci falta, l'exercici del dret a l'autodeterminació s'ha de seguir defensant", ha apuntat. Mauri s'ha referit al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, l'ha acusat de tenir "poca voluntat per trobar solucions" i "d'incapacitat per arriscar-se" en estar centrat en un "tacticisme" marcat per les enquestes enlloc de tenir "talla política".Per això, Mauri ha apel·lat als partits independentistes catalans i els ha demanat una resposta "àmplia", de "consens" perquè davant d'un estat que "reprimeix" la divisió de l'independentisme "ens fa més dèbils". "Quan som més dèbils és molt més difícil poder marcar el to de la negociació, el diàleg o la resposta davant de situacions tant greus", ha afirmat.De fet, el vicepresident d'Òmnium ha apel·lat a la responsabilitat dels partits davant la situació de "repressió, presó i exili". "Han de ser capaços de mantenir dinàmiques pròpies però posar per sobre els consensos mínims per donar una resposta a la repressió i tornar a la política un horitzó nacional compartit", ha dit durant l'entrevista amb l'ACN.Ha pronosticat que la sentència del judici de l'1-O certificarà que l'estat espanyol "entra" en una fase "molt preocupant" de qualitat democràtica i ha avisat que buscarà l'"escarni i "generar por". "Tot el que no sigui l'absolució serà una revenja per part de l'Estat", ha alertat Mauri. Davant d'això, ha constatat que amb un Estat que prefereix "escoltar les tesis de l'extrema drets" enlloc de les de les Nacions Unides, la ciutadania té l'"obligació" de respondre de forma "pacífica", "àmplia", "tranversal" i amb "contundència".Mauri ha dit als partits polítics que formen el Govern i que tenen majoria parlamentària que no "entendria" que no tinguessin un "consens estratègic" davant la sentència. "Necessitem un Govern que estigui disposat a afrontar el repte majúscul que implica fer front a la repressió més dura que haurà patit el nostre país en democràcia. Haurà de buscar la forma per donar resposta, complementària amb la que donin els partits, la societat civil i la ciutadania", ha subratllat.Així, ha expressat que davant d'una sentència no absolutòria que "busqui la venjança", la reacció de la ciutadania no pot quedar-se només en una manifestació. Per això, ha apostat per una resposta que s'allargui en el temps i que interpel·li al màxim nombre de ciutadania".Pel que fa al govern espanyol ha criticat que abandonés la taula de diàleg amb la Generalitat "per la manifestació de l'extrema dreta que li reclamava acabar amb el diàleg amb Catalunya i convocar eleccions espanyoles". Ha carregat contra Sánchez en considerar que "flirteja" amb noves eleccions perquè no vol sotmetre's a algunes aliances amb partits que tenen una visió amb Catalunya "més oberta".Tot i que ha dit a Òmnium no li pertoca parlar sobre el posicionament dels partits polítics respecte la investidura de Sánchez, ha opinat que el suposat espionatge d'Exteriors a la Generalitat, el fet que alguns dirigents socialistes titllin l'1-O de 'fake new" i que l'advocacia de l'estat mantingui "les tesis de Vox" al judici de l'1-O fa que sembli que "Sánchez no vulgui rebre vots".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor