Arrenca el Sónar 2019, la gran celebració de la música del futur

Els tres directors del Sónar (Ricard Robles, Enric Palau i Sergio Caballero), i el director exectiu d'Advanced Music, Ventura Barba Foto: ACN

Bad Bunny, un dels imperdibles del Sónar Foto: Sónar

Bad Gyal, durant la seva actuació al SónarXS el 2017 Foto: José M. Gutiérrez

Una nova edició del Sónar -i ja en van 26- arrenca aquest dijous a Barcelona. Fins diumenge, 140 espectacles, entre els quals 80 estrenes mundials, d'artistes de 36 països, traslladaran la Fira de Barcelona i el recinte de la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat a una altra dimensió. I ho faran amb normalitat tot i la vaga de riggers, els muntadors d’escenaris, que n’havia enterbolit les jornades prèvies. “Estem vius i hi ha festival”, proclamaven Ricard Robles, Enric Palau i Sergio Caballero, directors del certamen, després de “deu dies extremadament complicats”.Així doncs, un any més, la cita barcelonina combinarà les estrelles globals de l'electrònica de ball i els ritmes urbans amb una exploració artística que va més enllà dels marges geogràfics i sonors. Música, tecnologia i creativitat són les potes sobre les quals s’assenta un festival que deixa fluir propostes eclèctiques i que pretén sorprendre els més de 100.000 assistents que en total s’esperen entre els Sónar de Dia i el de Nit."Una gran celebració de la música del futur protagonitzada per un ampli desplegament d'estrelles globals i emergents". Així es defineix una edició del Sónar que, com sempre, explora els nous horitzons que van més enllà de l'ordre establert. I en l'àmbit de trencar convencions, el que més en forma està és Bad Bunny. La de l'estrella mundial amb milions de seguidors és una de les actuacions més esperades d'aquest Sónar 2019. El nord-americà d'origen porto-riqueny presentarà X100pre (llegeixi's Por siempre) a les 22.30 h. al SonarClub, el seu aclamat nou disc amb què fon com ningú trap, pop i reggaeton.Sónar és mirar al futur i un dels artistes més futuristes i radicals és Arca. La cantant, DJ, performer i compositora veneçolana és una de les figures electròniques més rellevants del nostre temps i torna al Sónar després de la seva performance extrema i abassegadora del 2017. Sal de mi cuerpo és el seu nou treball i l'estrenarà en exclusiva en un show inspirat en el cabaret i la ficció especulativa de 90 minuts dijous al SónarHall a les 20.30 h.Un dels referents mundials de l'electrònica de ball és Disclosure. Els germans Lawrence són els reis del house britànic i tornen a la cita per presentar les cançons de Drift, el seu tercer àlbum, però de ben segur que a l'escenari SónarClub també sonaran hits imprescindibles com Born Slippy, Nocturnal o Magnets. Serà per als que vulguin allargar el dissabte a la nit, perquè comenaçarà a les 03.35 h. Això sí, una hora i mitja de ball per a incombustibles.La música urbana també té el focus posat sobre Catalunya. I si hi ha un nom que sobresurt per sobre de la resta -amb permís de Rosalía-, aquest és el de Bad Gyal. Alba Farelo és la portaveu de la ràbia milenial i s'ha convertit en una de les dives del dancehall mundial amb gires pels Estats Units i Àsia, on és tot un fenomen. Ara fa dos anys va debutar a l'escenari SonarXS, un espai que també començava com a laboratori de proves d'aquesta fornada de la música urbana tan nostrada com forana. I la del Maresme ha resseguit el camí pel qual va néixer aquest XS. Enguany fa un pas més i portarà la seva veu i reafirmació sensual al SonarVillage dissabte a les 18 h. "Por el barrio ya saben qué pussy es el que manda", i pel Sónar també.I l'últim dels imperdibles ens trasllada fins a Holly Herndon, una de les artistes multidisciplinars més interessants de l'última dècada. Al SonarHall divendres a les 16.30 h. hi portarà, també en exclusiva, el seu nou espectacle, PROTO, que és un híbrid de projecte d'estudi i banda de gira amb una important nòmina de vocalistes, coreògrafs i artistes visuals. Humans, sí, però intel·ligència artificial també. Spawn és una sofisticada màquina amb la qual ha gravat un primer tema. I és que Herndon és una exploradora incansable de les possibilitats sòniques de la veu i l'ordinador sobre l'escenari.La setena edició del Sónar+D va arrencar aquest dijous la seva edició amb més contingut formatiu i amb les experiències immersives i la intel·ligència artificial aplicada a les arts com a centres d’atenció. 5.000 professionals de les anomenades indústries creatives lligades a la tecnologia hi estan convocats, ja sigui en qualitat de ponents (enguany 200, més que mai), mentors empresarials o desenvolupadors que presenten novetats o ofereixen tallers.El tret de sortida el van donar Andrew Melchior i Robert Del Naja (Massive Attack), que van compartir conversa a l'escenari del Sónar Complex sobre la connexió entre música i tecnologia. Per davant i en el nou escenari Auditorium Sónar+D, sis classes magistrals -per a una setantena de persones cadascuna- a càrrec d’artistes i professionals no habituats a oferir aquest tipus de sessions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor