El CNI va ajudar el cervell dels atemptats del 17-A a ser imam de Ripoll

Tercera entrega del diari Público sobre l'escàndol dels atemptats de Barcelona i Cambrils i el CNI. Segons les informacions publicades aquest dimecres al vespre, el servei secret espanyol va ajudar Es Satty, cervell de la massacre del 17-A, a ser imam de Ripoll. El CNI considerava que el líder de la cèl·lula gihadista desarticulada pels Mossos havia rebaixat la seva actitud islamista -se'l jutjava per narcotràfic- i el va fitxar el 2014 a canvi de no ser deportat.L'any 2010 se'l va detenir mentre conduïa una furgoneta amb 136 quilos d'haixix que volia embarcar al ferry Ceuta- Algesires i va al·legar que ho havia hagut de fer per les amenaces d'un grup islamista. Això, segons Público, va despertar l'interès del CNI per captar-lo com a informador.Segons la informació publicada pel diari, Es Satty va canviar radicalment d'actitud el 2012, just després d'assistir a la vista oral a Ceuta que confirmava que seria deportat al Marroc. Fins llavors havia complert amb els indicis de radicalització islamista, però de sobte va adoptar un perfil molt més baix. La Guàrdia Civil, amb via de contacte directa amb el CNI, el va visitar de forma gairebé immediata després del seu traslladat des de Ceuta., amb accés exclusiu a informes secretes, exposa que o és en el trasllat a Ceuta ja se'l va tantejar amb la possibilitat de treballar per l'Estat o just a la tornada de la visita quan el cos armat espanyol obre negociacions amb el terrorista.A la sortida de la presó, la subdelegació del govern de Castelló va decidir deportar-lo, però els seus advocats van recórrer la decisió i el jutjat va considerar que el delicte no suposava amenaça ni per a l'ordre públic ni per a la seguretat ciutadana. A més, el jutge va considerar que tenia "arrelament laboral" perquè la defensa va presentar un contracte de feina en vigor i un certificat de vida laboral que acreditava que Es Satty duia més de sis anys i mig donat d'alta a la Seguretat Social. El mitja digital posa en qüestió l'origen d'aquesta documentació.El rotatiu afirma que en tot aquest litigi va rebre ajuda "extraoficial", i afegeix que les mateixes fonts del CNI asseguren que el servei d'intel·ligència "va arreglar les recomanacions i avals" que van permetre a Es Satty ser admès com imam a Ripoll. La idea era que des d'allà es pogués infiltrar en xarxes gihadistes europees.El cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils ja havia col·laborat amb les forces de seguretat l'any 2005, en el marc d'una operació infructuosa que investigava les connexions entre els atemptats a Casablanca el 2003, l'ajut a terroristes fugits dels atemptats de l'11-M i l'atac a una base de Carabinieri italians a Nasiriya, a l'Iraq.

