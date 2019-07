ERC i JxCat pacten finalment al consell comarcal del Maresme

ERC presidirà el consell comarcal del Maresme gràcies a un pacte amb JxCat que serà presentat aquest dijous. Malgrat que els postconvergents havien estat negociant un acord amb el PSC per arrabassar-li la presidència de l'ens als republicans -la primera força de la comarca-, aquest no ha fructificat perquè requeria del suport de comuns, PP i Cs, i aquests últims se n'han desmarcat.ERC i JxCat han arribat a un acord després que una plataforma ciutadana impulsada per l'ANC anunciés protestes en cas que finalment els socialistes presidissin l'ens gràcies a una aliança amb els postconvergents i, segons expliquen les dues forces en una nota de premsa, els seus equips negociadors "han pogut comparar els seus respectius programes i han traçat el que serà el full de ruta per als pròxims quatre anys". L'acord segellarà també, asseguren, "una entesa de país i de comarca".Aquest serà el desè consell comarcal governat després d'una aliança de les dues principals forces de l'independentisme , tot i que JxCat ha pactat en més casos amb el PSC, amb qui compartirà govern en 13 consells comarcals. Socialistes i republicans, en canvi, només s'han entès en dues comarques.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor