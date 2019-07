Una dona, en estat greu en caure-li a sobre un llamp a Sant Pere de Vilamajor

Una dona de 43 anys ha estat afectada per la caiguda d'un llamp a Sant Pere de Vilamajor. Ha estat atesa i traslladada per @semgencat amb pronòstic greu a @vallhebron #ProteccioCivil Prealerta #INUNCAT — Protecció civil (@emergenciescat) 17 de juliol de 2019

Una dona de 47 anys ha estat traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb pronòstic greu per la caiguda d'un llamp aquest dimecres a la tarda, en el marc de les fortes tempestes que s'han reproduït arreu de Catalunya. Segons ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya, els fets han tingut lloc a Sant Pere de Vilamajor, al Vallès Oriental.Ha estat atesa in situ pel SEM i ha estat traslladada immediatament al centre hospitalari de la capital catalana, tal com detalla Protecció Civil en un breu comunicat difós a través de les xarxes socials.Els Bombers de la Generalitat han rebut més de 200 avisos aquest dimecres a la tarda a causa de la tempesta que ha afectat diversos punts del país, que en algunes ocasions ha anat acompanyat d'aparat elèctric, de fortes ratxes de vent, de calamarsa i de pedra. La majoria d'avisos s'han concentrat a la Catalunya Central i al Vallès i han estat per inundacions de baixos i soterranis, per bassals a la via o per branques d'arbres caigudes, entre d'altres. El mateix cos indica que a la majoria d'aquests avisos no hi poden actuar.La tempesta ha estat molt intensa i molt concentrada, i en poca estona ha caigut una gran quantitat d'aigua. Els Bombers han rebut els primers avisos cap a les set de la tarda.

