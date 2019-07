Descobert un esquelet de l'època tardo-romana a Guissona

La campanya d'excavacions a la Iesso romana de Guissona (Segarra) ha posat al descobert l'esquelet d'un individu que podria haver viscut entre l'època tardo-romana i visigòtica entre els segles III i VIII d.C.El director del Museu de Guissona, David Castellana, ha explicat que l'enterrament està situat dins de l'edifici de les termes i que està fet amb un "cert luxe" perquè el cos estava tancat en un sarcòfag de pedra molt ben segellat que ja feia anys que estava localitzat a l'excavació. Una altra de les revelacions de la campanya ha estat el material constructiu de les termes ja que s'han trobat moltes peces que permetran intuir com funcionava l'espai. Una de les teules presenta la peculiaritat que té gravades les petjades d'un nen petit.La campanya d'excavacions a la ciutat romana Iesso de Guissona d'aquest estiu s'ha concentrat a la zona calefactada de les termes i també en un altre punt fora muralla. Segons David Castellana les troballes dels darrers dies han sigut ''sorprenents'' ja que si bé es tenia constància que quan es ban abandonar les termes aquestes es van enderrocar, l'excavació ha revelat que després de l'enderroc la zona es va ''remenar''. És en aquest context que molt possiblement es va fer l'enterrament adossat en una habitació de l'edifici.A partir del segle III d.C. l'evolució urbanística de Iesso fa que el sector nord on es troben les termes esdevingui un "espai perifèric" i queda abandonat a nivell d'urbanització. Segons Castellana això va fer que s'abandonessin els serveis i els habitatges i que a la vegada s'hi facin enterraments diversos.No és doncs la primera vegada que es localitza un enterrament a la zona de les termes ja que al pati se'n van trobar quatre. Castellana ha destacat però que és el primer que es localitza en un sarcòfag tant ben conservat.Les restes òssies no estan tant ben conservades i hi ha algunes parts de l'esquelet difícils de percebre, com el crani. Això dificultarà el procés de datació i determinació del gènere i edat del cos ja que a més a més, no hi ha cap objecte dins la caixa que ajudi en aquesta línia.Les termes de la Iesso de Guissona són de la primera fase de l'Època Republicana, de l'any 50 a.C. La segona fase es va construir a l'Època Imperial, a partir del 50 d.C, i la tercera al segle II. La instal·lació es va abandonar, molt possiblement a partir del segle III i aleshores la zona va quedar saquejada.David Castellana ha destacat que l'excavació ha estat ''molt reveladora'' pel que fa a les troballes de material constructiu. En aquest sentit, s'han localitzat peces que permetran als arqueòlegs ''intuir com funcionaven les voltes de l'espai'' i això servirà per ajudar-los a imaginar com funcionava l'edifici de les termes.

