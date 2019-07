Francesc de Carreras estripa el carnet de Ciutadans

Continuen les baixes a Ciutadans. Avui se n'ha conegut una de molt qualitativa. El catedràtic de Dret Constitucional Francesc de Carreras ha estripat el carnet. Segons ha reconegut el mateix partit, qui va ser un dels fundadors de la formació d'Albert Rivera va comunicar la seva baixa el mes de febrer, després que l'executiva taronja aprovés per unanimitat la seva estratègia d'oposició rotunda a Pedro Sánchez. Una posició que el partit ha mantingut després del 28-A de cara a la investidura.Això vol dir que quan es va produir la darrera trobada entre De carreras i Rivera, l'abril passat, el constitucionalista ja no era militant del partit. En aquella trobada, Rivera va explicar-li l'estratègia que seguiria i la seva voluntat d'aspirar a liderar la dreta espanyola. Francesc de Carreras va donar detalls d'aquesta darrera trobada en una recent entrevista a NacióDigital, en què explica molts detalls de la seva discrepància amb Rivera, a qui un dia llunyà va apadrinar per liderar el partit.

