VÍDEO Espectacular tempesta d'estiu a Barcelona

Espectacular tempesta d'estiu a Barcelona. Aquest dimecres a la tarda, poc abans de les vuit, ha descarregat un imponent xàfec, acompanyat de llamps i trons, que ha escombrat la capital catalana. El cel, fosc com un forat negre, ja amenaçava minuts abans. Estava prevista la pluja, i no ha fallat.La tempesta, que ha esclatat de cop i volta i també ha aixecat molt de vent, ha generat corredisses amunt i avall pels carrers protagonitzades per aquella gent, poc previsora, que no ha agafat el paraigua en sortir de casa.Els Bombers de la Generalitat han rebut més de 200 avisos aquest dimecres a la tarda a causa de la tempesta que afecta diversos punts del país, que en algunes ocasions va acompanyada d'aparat elèctric, de fortes ratxes de vent, de calamarsa i de pedra. El cos d'emergències indica que no s'ha hagut d'atendre cap situació greu, i que la majoria d'avisos, concentrats a la Catalunya Central i al Vallès, han estat per inundacions de baixos i soterranis, per bassals a la via o per branques d'arbres caigudes, entre d'altres.

