Budó assegura que la Comissió Nacional contra la Violència Masclista té ara «més sentit que mai»

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Bubó, ha assegurat aquest dimecres a la tarda que la catorzena reunió de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista (CNVM) arriba en un moment que "té més sentit que mai", a causa dels últims episodis d'agressions sexuals i masclistes a Manresa Budó ha presidit, per primer cop, aquest dimecres a la tarda al Palau de Pedralbes la catorzena sessió plenària de la CNVM, màxim òrgan de coordinació interinstitucional en la lluita contra la violència masclista. També ha intervingut la presidenta de l’Institut Català de les Dones i vicepresidenta de la comissió, Núria Balada, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, que ha presentat un espot publicitari contra aquesta xacra.Budó ha explicat que ara hi ha més denúncies, però no perquè hi hagi més casos, sinó perquè es visibilitza més el problema i les dones tenen suport públic més a mà. Així, ha recordat que el Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD) té 102 punts a les poblacions de més de 20.000 habitants i als consells comarcals. Durant el 2018 el 40% de les dones ateses en aquests punts eren víctimes de violència masclista. D'aquestes, el 40% tenien entre 30 i 45 anys, i el 33%, entre 45 i 60 anys. Això, segons Budó, és "preocupant" perquè demostra que la violència contra les dones no millora, perquè es dóna en dones relativament joves també.Per tot això, ha posat en valor el pacte estratègic per la igualtat de gènere 2019-2022 i ha apostat per acordar amb partits polítics i entitats un pacte nacional contra la violència masclista. També ha volgut remarcar la importància del treball transversal dins de les administracions i l'important paper de l'educació per conscienciar les generacions futures.En la comissió, formada per representants d’una seixantena d’organismes de la Generalitat, institucions, administracions, fiscalia, organitzacions socials i professionals, es presenten les actuacions més recents en la lluita contra la violència masclista, i les actuacions dels diferents grups de treball que la integren.Per altra banda, s'ha donat a conèixer l’Informe d’avaluació dels circuits territorials per a l’abordatge de la violència masclista a Catalunya, i l’Observatori de la Igualtat de Gènere ha presentat l’Informe 2018 de la Xarxa de Serveis d’informació i Atenció a les Dones de Catalunya.Es tracta de la primera reunió de la CNVM un cop el Govern va aprovar dimarts de la setmana passada el segon Programa d'intervenció integral contra la violència masclista (Eix tercer del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022) que té per objectiu erradicar totes les formes de violència contra dones i infants i en tots els àmbits on es manifestin; garantir que totes les formes de violència masclista s’abordin de manera integral des de les institucions publiques; i combatre la violència masclista des de l’espai públic pel conjunt d’una societat sensibilitzada i amatent en la seva prevenció, detecció, atenció, recuperació, reparació i eliminació.El subdelegat del govern espanyol a Barcelona, Carlos Prieto, ha explicat durant la reunió que Catalunya és la segona autonomia que rep més fons estatals per aquesta qüestió. L'octubre del 2018 el govern espanyol va pagar 12,8 milions a la Generalitat pel manteniment i millora de les xarxes de recursos i serveis socials d'atenció a les víctimes, inserció laboral de les víctimes, campanyes de sensibilització i prevenció, protocols de coordinació i col·laboració entre administracions i institucions competents, el sistema d'acompanyament de les dones, reforç dels serveis de suport als menors fills de víctimes, reforç dels punts de trobada familiar, formació especialitzada en l'àmbit educatiu i dels mitjans de comunicació, i reforç de les unitats de valoració forense integral.També es va destinar poc més d'un milió d'euros per a programes d'assistència social integral, plans personalitzats d'atenció a víctimes i programes de suport a víctimes d'agressions i abusos sexuals.El subdelegat també ha recordat que el 12 d'abril passat el Consell de Ministres va acordar un nou repartiment de fons a les comunitats, i la Generalitat està previst que rebi 12,8 milions més, a més de 909.000 euros per a programes d'assistència social integral. Paral·lelament el govern espanyol també ha transferit poc més de dos milions d'euros als ajuntaments catalans per desenvolupar el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, que preveu la recuperació de competències dels consistoris. Uns 1,2 milions van ser per ajuntaments de la demarcació de Barcelona, 236.988 euros pels de Lleida, 288.000 pels de Girona i 269.000 pels de Tarragona.

