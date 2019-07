El director dels Mossos nega connivència del cos amb Desokupa

.

El director general de la Policia, Andreu Joan Martínez, ha negat aquest dimecres de forma categòrica "cap connivència" dels Mossos d'Esquadra amb l'empresa Desokupa. Martínez ha donat explicacions arran d'un cas de desallotjament al barri del Poble-Sec de Barcelona practicat per Desokupa, en què els Mossos també van intervenir.Catalunya en Comú-Podem va sol·licitar la compareixença de Martínez arran d'aquest cas, després de la difusió d'uns vídeos en què un membre de Desokupa s'encara amb un dels detinguts mentre es trobava sota custòdia policia. Martínez ha assegurat que Interior manté oberta una investigació per aclarir com es van difondre les imatges.Martínez ha assenyalat que les detencions practicades al Poble-Sec van ser per lesions i atemptat a l'autoritat i ha justificat que l'actuació policial havia estat requerida per la propietat i per veïns. Els grups de l'oposició han recriminat al director geneal de la Policia falta d'autocrítica i han considerat insuficients les seves explicacions.El diputat de Catalunya en Comú Podem Marc Parés ha demanat a Martínez que investigui Desokupa. També ha exigit a Interior que emeti una instrucció clara sobre com han d'intervenir els Mossos quan es trobin que Desokupa està actuant en un edifici i així "protegir les famílies vulnerables". La diputada de la CUP Maria Sirvent ha parlat de "connivència en determinats casos" amb Desokupa

