Bosch retreu a JxCat que també aposti per pactes als consells comarcals amb «el partit de Borrell»

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, demana a JxCat que després del pacte a la Diputació de Barcelona amb el PSC, no repeteixi ara l'acord amb els socialistes als consells comarcals, com està succeint en alguns territoris. "Sempre hem dit que el millor és que les institucions del país estiguin presidides per forces independentistes", assegura.Des de Nova York, on és de viatge oficial, Bosch retreu que es porti "el partit de Josep Borrell" a liderar aquestes institucions. PSC i JxCat han pactat ja a comarques com el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Tarragonès o la Selva. Per la seva part, però, els republicans han pactat també amb els socialistes en altres comarques com la Terra Alta i l'Urgell.Bosch lamenta que els postconvergents es decantin per pactar amb "els partits del 155" a les institucions comarcals, després de la crisi oberta a l'independentisme pel pacte entre JxCat i el PSC a la Diputació de Barcelona. En alguns casos, com al Vallès Occidental o el Baix Penedès, la presidència és per als socialistes –al Tarragonès i el Garraf la presidència es compartida– un fet que indigna encara més el conseller, que demana lideratges independentistes.Preguntat sobre l'anunci de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que justament vol centrar la Diada de l'11-S a criticar aquesta divisió de l'independentisme , Bosch s'ha limitat a afirmar que "la critica i l'autocrítica són sempre benvingudes" i insisteix que la posició d'ERC ha estat sempre propiciar que partits independentistes estiguin al capdavant de les institucions.

