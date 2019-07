Una fotografia de Miguel Ángel Blanco presidirà la façana de la seu del PP a Catalunya

La seu del PPC al carrer Comte d'Urgell de Barcelona amb la fotografia de Miguel Ángel Blanco a la façana. Foto: ACN

Un primer pla de Miguel Ángel Blanco, el regidor del Partit Popular basc mort per ETA el 1997, presidirà des d'aquest dimecres la seu del Partit Popular de Catalunya. El president del partit, Alejandro Fernández; el seu secretari general, Daniel Serrano, i la diputada al Congrés i germana del regidor assassinat, María del Mar Blanco, han inaugurat la nova imatge de la seu dels populars catalans en un acte en què tant Fernández com Blanco, que presideix l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT), han fet una crida a no oblidar les víctimes de la banda i han advertit sobre els qui volen relativitzar la seva activitat i els seus vincles amb EH Bildu. La fotografia inclou dedicatòries i missatges de condol de quan Blanco va ser assassinat, ara fa 22 anys.D'aquesta manera, s'ha desvetllat la incògnita oberta ahir amb la convocatòria feta pel PP per inaugurar la nova marca corporativa de la seu dels populars catalans. Un anunci curiós, que incloïa la presència de María del Mar Blanco. La dirigent de l'AVT és diputada al Congrés dels Diputats i va donar suport a Soraya Sánez de Santamaría en les primàries del PP que van donar la victòria a Pablo Casado.Enmig del procés d'investidura, el PP aprofita totes les ocasions per intentar deslegitimar qualsevol aproximació del PSOE a l'esquerra abertzale, amb els possibles pactes a Navarra amb Bildu, i també al Congrés, com a teló de fons. L'aniversari de l'assassinat de Blanco és una nova ocasió per intentar posar ETA en el centre de l'escenari.

