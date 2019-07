Torra i el nucli dur de Puigdemont empenyen JxCat cap al «no» a Sánchez

Mas pressiona per facilitar la investidura amb aquest argument: "Prefereixo algú que no cali foc a casa meva encara que no aporti la solució"

Aragonès puntualitza que seran els diputats d'ERC a Madrid els qui decidiran el posicionament sobre la investidura de Sánchez

L'espai de Junts per Catalunya (JxCat) porta setmanes de debat -més o menys discret- sobre la investidura de Pedro Sánchez . Aquest dimecres, però, ha irromput públicament una veu autoritzada. És la del president de la Generalitat, Quim Torra, que en un article a La Vanguardia ha apostat per votar en contra del líder del PSOE si no enceta un diàleg sobre l'autodeterminació. Torra, d'aquesta manera, empeny JxCat cap al "no" en una investidura que, de moment, Sánchez té especialment complicada Laura Borràs, cap de files de l'espai liderat per Carles Puigdemont a Madrid i membre de l'entorn més immediat de Torra, també ha donat per fet -en declaracions a TVE- que no és possible l'abstenció perquè "no es donen les circumstàncies". Aquests dos posicionaments contrasten amb d'altres que hi ha hagut dins de JxCat en les últimes setmanes, començant per una carta dels presos - avançada per NacióDigital - en la qual aportaven arguments a favor de permetre la investidura de Pedro Sánchez. El context, però, ha anat variant amb el pas de les setmanes i l'evidència del desacord PSOE-Podem, que hauria generat una "finestra d'oportunitat" Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, empresonats a Lledoners i suspesos com a diputats per decisió de la mesa del Congrés, han tingut reunions amb la resta de representants de JxCat a Madrid. La presó acollirà una nova trobada aquest dijous per acabar de fixar la posició. Els més partidaris de votar "no" a Sánchez són Borràs, Míriam Nogueras -vicepresidenta del PDECat i també propera a Puigdemont- i Jaume Alonso-Cuevillas, advocat de l'expresident de la Generalitat. El més procliu a l'abstenció és Sergi Miquel, número dos per Girona i que en el seu moment ja era partidari de tramitar els pressupostos del PSOE, finalment tombats al Congrés.També defensen aquesta via membres de la direcció del PDECat -la branca més moderada i arrenglerada al voltant de David Bonvehí- o bé l'expresident Artur Mas, que en les últimes setmanes ha recuperat un paper públic destacat. Mas, de fet, fa sevrir sempre el mateix argument: "Prefereixo algú que no cali foc a casa meva encara que no aporti la solució" . En canvi, just a l'altra banda hi ha independents de JxCat com ara Josep Costa -vicepresident del Parlament- o el diputat Francesc de Dalmases, partidaris del no a Sánchez i de revertir els pactes amb el PSC, tal com explicava ahir l'Ara Dalmases, Costa i Borràs són del cercle de Torra, amb qui tenen bona relació des de la campanya electoral i des dels inicis del grup parlamentari de JxCat. Ara han fet un manifest intern que ha gaudit de gran ressò entre les sigles nacionalistes. La cap de files a Madrid explica sovint que formen part de la war room del president i que, quan feien viatges a l'exili per visitar Puigdemont, acostumaven a asseure's a l'última fila de l'autobús en els desplaçaments. Torra va ser decisiu perquè Borràs deixés la conselleria de Cultura i assumís el lideratge del seu espai polític al Congrés.Com ha rebut ERC, soci de Govern, la carta de Torra? Tant el vicepresident Pere Aragonès com Gabriel Rufián, líder a Madrid dels republicans, l'han atribuït al "debat intern" que viu JxCat sobre la investidura. Aragonès ha assenyalat que seran els diputats d'ERC els qui decidiran el sentit del vot en el debat de la setmana vinent. Si no hi ha acord entre els dos socis per tenir el mateix posicionament no serà "dramàtic", segons ha indicat Rufián, que ahir es va reunir amb el PSOE al Congrés Sánchez veu costerut el camí cap a la Moncloa, i ara observa com JxCat -que podria ser decisiu amb una abstenció en segona volta si ERC s'inclina per un vot a favor en el tràmit de dijous vinent, escenari per ara descartat- es desmarca de l'equació. Un moviment amb Torra al capdavant i que arriba només tres dies abans d'un consell nacional del PDECat en el qual es debatrà àmpliament sobre la qüestió.

