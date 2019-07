Cinc còctels ideals i fàcils de preparar per refrescar-se a l'estiu

L'estiu és temps de calor i, si teniu sort, de vacances. Són setmanes per intentar descansar i oblidar-se de les obligacions i res millor que fer-ho amb un còctel ben refrescant a la mà (i, si us agrada, prenent el sol amb precaució).Per posar-vos-ho més fàcil hem fet un recull de receptes de cinc còctels d'arreu del món que són fàcils de preparar a casa i que us poden refrescar i la calor apreta. Les podeu descobrir a continuació. Si teniu alguna altra recepta, la podeu deixar als comentaris!

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor