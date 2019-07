​Una estrella internacional per inaugurar el Festival Nits de cinema oriental de Vic

El Festival Nits de cinema oriental ha arrencat aquest dimarts la 16a edició amb l'estrella internacional Jeeja Yanin. La jove actriu tailandesa va rebre el Gat de la sort el premi honorífic del certamen d'enguany, de la mà del director Quim Crusellas. Yanin és un referent del cinema d'arts marcials internacional. De fet, durant el festival s'han programat films protagonitzats per aquesta actriu com són Chocolate i Raging Phoenix.El certamen que acaba de començar acull la projecció d' una quarantena de llargmetratges, 25 dels quals són d'estrena . S'hi poden trobar des de superproduccions fins a films de cinema d'autor per oferir una panoràmica de la diversitat del cinema asiàtic.El cinema d'acció té un pes important en el festival, ja que les arts marcials són un component bàsic en la cultura popular asiàtica. Enguany es presenta la retrospectiva "Thai Action!" que agrupa el millor cinema d'acció tailandès amb diversos films.

Fotos de la Nit inaugural del Festival Nits de cinema oriental

Nit inaugural del Festival Nits de cinema oriental a Vic Foto: Josep M Montaner

