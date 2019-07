PSC i comuns pacten a Badalona per «estabilitzar» la ciutat

El PSC ha arribat a un acord de govern amb Badalona En Comú Podem en aquesta ciutat. El pacte arriba després de setmanes de negociacions i permetrà configurar un executiu més ampli, integrat per un total de vuit regidors, sis del PSC i dos d'En Comú Podem. L'alcalde del municipi, Álex Pastor, assumirà les competències de Comunicació i Protocol i la líder dels comuns en aquesta ciutat, Aïda Llauradó, serà la primera tinenta d'alcalde i responsable dels àmbits de Drets Socials i Feministes, Joventut, Migracions i Solidaritat.Les dues formacions asseguren que el nou executiu és "prou fort" per donar "estabilitat" al municipi. Amb tot, esperen comptar amb la complicitat de Guanyem Badalona en Comú – ERC per tirar endavant els principals projectes de ciutat. La voluntat, apunten, és aconseguir una administració més eficaç, incrementar la xifra d'agents de la Guàrdia Urbana, millorar la dotació dels Serveis Socials, crear un parc públic d'habitatge i impulsar un pla de xoc per al manteniment dels carrers i centres esportius de la ciutat.L'alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha assegurat que es tracta "d'un bon acord" i ha destacat el caràcter feminista del nou executiu que està format per cinc dones i tres homes. "Estem convençuts que amb aquest govern podrem fer una bona tasca i començarem a treballar avui mateix", ha apuntat, tot recordant que fins llavors el govern del PSC només havia comptat amb quatre regidors. "Ha quedat demostrat que no és qüestió del nombre de regidors, sinó de la voluntat que es tingui", ha indicat el batlle.Per la seva banda, la presidenta del grup municipal de Badalona En Comú Podem ha explicat que aquesta formació ha decidit sumar esforços amb el PSC perquè "la ciutat necessita estabilitat política". Llauradó ha reconegut que preferiria que s'hagués pogut arribar a un acord "més ampli" que integrés també Guanyem Badalona En Comú – ERC, però s'ha mostrat convençuda que la coalició amb el PSC serà beneficiosa pel municipi."Esperem que les forces que han decidit que volen estar a l'oposició s'arremanguin i remin a favor per millorar Badalona", ha afirmat Llauradó que ha destacat la importància de sumar esforços i posar-se d'acord per tirar endavant els principals projectes.

