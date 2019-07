Cinc teories conspiranoiques sobre l'arribada a la Lluna... i com la ciència les desmunta

Buzz Aldrin saluda la bandera dels Estats Units. Foto: NASA

Buzz Aldrin saludant la bandera dels Estats Units pocs segons després de la primera fotografia. Foto: NASA

Edwin Aldrin, a la superfície de la Lluna, el juliol del 1968 Foto: NASA

L'estació espacial Mir l'any 1995, també sense estrelles de fons. Foto: Wikimedia Commons

Una petjada d'astronauta a la Lluna Foto: Wikimedia Commons

La suposada lletra «c» gravada en una de les pedres de la lluna. Foto: Wikimedia Commons

Estats Units estava perdent la carrera espacial contra la URSS. Les principals fites assolides a l'exterior del nostre planeta havien portat sempre la mateixa signatura: la dels soviètics. Per tant, l'afany nord-americà per imposar-se d'una vegada per totes al seu gran enemic intercontinental i la necessitat imperiosa d'evitar un nou ridícul internacional va ser el que va empènyer els EUA a falsificar, amb la col·laboració de Hollywood, l'arribada de la humanitat a la Lluna... No, ano defensem les teories conspiranoiques. Aquest, però, és el punt de partida de nombrosos mites que han intentat desacreditar (sense èxit) la missió de l'Apol·lo 11 l'any 1969 i que també formen part de la seva història, que arriba als 50 anys Les milers de fotografies i vídeos que van documentar l'aventura espacial de Neil Amstrong i companyia no han aconseguit mai convèncer a tothom. Són molts els que defensen a ultrança que tot plegat va ser un muntatge de Hollywood. Sigui com sigui, però, només cal adreçar-se als llibres de ciència per esfondrar l'argumentari conspiranoic. Tot seguit, cinc de les teories més emblemàtiques, les quals -evidentment- els científics han pogut deixar en paper mullat.Els instigadors d'aquesta teoria defensen que, en les imatges, s'aprecia clarament com oneja la bandera dels Estats Units plantada sobre la superfície lunar. Un fet impossible, ja que a la Lluna no hi ha vent. Els conspiranoics ho utilitzen -de forma malinterpretada- com a argument per demostrar que tota l'expedició es va falsejar en un plató de televisió.Ara bé, en diversos vídeos i fotografies queda clar que la tela queda completament quieta i que es manté rígida quan els astronautes deixen de moure-la perquè un màstil superior l'aguanta així. Pel que fa a les arrugues, també hi ha una explicació: hi són perquè la bandera havia anat replegada dins el mòdul durant el viatge. Queda clar en les següents fotografies.En la imatge superior apareix Buzz Aldrin saludant la bandera dels Estats Units. Els dits de la seva mà dreta es distingeixen al costat del casc.En aquesta segona imatge apareix el mateix Aldrin concloent la salutació a la bandera. Ja ha abaixat la mà -no hi veiem els dits, la qual cosa indica que han transcorregut uns segons- i la bandera continua exactament en la mateixa forma i posició.Si realment l'allunatge es va produir i no es tracta d'un muntatge cinematogràfic, per què no es veuen les estrelles? Els conspiranoics defensen que la NASA va optar per no incloure-les perquè si no els astrònoms podrien haver calculat les posicions dels astres i desmuntar així tota la suposada farsa.Ara bé, de nou, la ciència ens aporta la resposta racional. L'absència d'estrelles respon a la debilitat de la llum que projecten. Per captar-la caldria un temps d'exposició de, com a mínim, 20 segons, però el de les fotografies de l'Apol·lo 11 era només d'una fracció de segon. De fet, aquest fenomen es reprodueix també en imatges de l'Estació Espacial Internacional o la MIR.Argument conspiranoic: si les petjades són el resultat del pes, que desplaça l'aire o la humitat a través de les partícules de la pols o la sorra, però a la Lluna no hi ha ni aire ni humitat, com és que a la superfície lunar van quedar gravades nombroses marques de les botes dels astronautes?La ciència explica que no és necessari que hi hagi humitat per deixar petjades en el terreny. És cert que a la Terra aquest tipus de marques es desmunten si no hi ha humitat, però a la Lluna no existeix l'efecte de l'erosió climàtica. Per tant, quan una bota deixa una petjada perquè exerceix força sobre el terreny i el desplaça, aquesta perdura en el temps perquè no està exposada a elements com el vent o la pluja, entre molts altres, que la desgastin.Quan, entra la infinitat d'imatges de la històrica expedició, es va descobrir el que semblava una lletra "c" escrita en una de les pedres lunars, els conspiranoics s'hi van agafar amb força com a nou element que desmuntava l'engany. De nou, però, van patinar. En aquesta ocasió, però, no va caldre un argument científic, ja que va entrar en joc un error humà.El que, tal com s'aprecia en la imatge que ve a continuació, es va atribuir a una lletra "c" en realitat és un cabell que es va col·lar per accident en el revelat de les fotografies. L'Institut Lunar i Planetari ho va demostrar poc després ampliant la imatge. També va quedar demostrat amb fotografies fetes pocs segons després en què apareix la mateix pedra sense cap "c" dibuixada. El cabell no apareix en cap de les originals, però sí que ho fa en d'altres còpies, on no ocupa en cap cas un lloc sospitós que pugui servir per alimentar les teories.Aquest tipus d'ombres només es poden crear amb diverses fonts de llum o amb un focus proper. És aquí on els conspiranoics s'agafaven per justificar que es va usar un estudi de gravació. Ara bé, si hi hagués més d'una font de llum a part del Sol, els astronautes, el mòdul i la resta d'objectes haurien de tenir també més d'una ombra.Què explica, doncs, que algunes de les ombres captades no fossin paral·leles? Alguns dels arguments són l'efecte de la perspectiva, que també es produeix a la terra, que la superfície lunar reflexa la llum solar i que les ombres poden no ser 100% paral·leles en un terreny irregular, com és el cas del nostre satèl·lit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor