Manifest de diputats de JxCat per revertir acords amb el PSC i votar «no» a Sánchez

Diputats i diputades del grup parlamentari de Junts per Catalunya han enviat un document intern on demanen revertir els acords municipals i supramunicipals amb els partits del 155 -especialment amb el PSC-, a més d'oposar-se a la investidura de Pedro Sánchez. Tal com ha avançat TV3 i ha confirmat l'ACN -que ha tingut accés al document-, aquests parlamentaris impulsen un "moviment obert" a tot el grup per millorar els mecanismes de presa de decisions.Es tracta de diputats independents com Francesc de Dalmases, Aurora Madaula, Josep Costa o Toni Morral que, com va avançar l'Ara , han mostrat el seu rebuig als pactes de JxCat amb el PSC, especialment el de la Diputació de Barcelona El document de reflexió interna aposta per reprendre polítiques i accions que tornin a encaminar a la realització del projecte polític de l'1-O, i que permetin recuperar la confiança de l'independentisme en les formacions polítiques. Per això, els diputats proposen fomentar i mantenir "l'esperit original" de JxCat de "transversalitat i discurs nou". A més, s'emplacen a oferir un "relat convincent" per treballar per la unitat de l'independentisme.En aquest sentit, reclamen revertir els acords municipals i supramunicipals amb els partits del 155 i garantir que no es facilitarà la investidura ni es donarà suport a cap govern espanyol en un escenari de "repressió" i de negació del dret d’autodeterminació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor