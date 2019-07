El Govern insisteix que el Consell per la República no rep finançament públic

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat aquest dimecres que el Govern no ha destinat ni destinarà "ni un euro" al Consell per la República, l'organisme que lidera des de Carles Puigdemont des de Bèlgica per defensar el projecte independentista. Ho ha dit en una compareixença a la comissió d'Afers Institucionals del Parlament, en la qual ha argumentat que aquest consell és una "entitat privada" que es finança amb aportacions de ciutadans, no amb diners públics."No consta cap òrgan ni unitat adscrita a la Generalitat que es digui Consell per la República, ni cap expedient. Es finança amb aportacions voluntàries i solidàries de molts catalans que mostren el seu grau de compromís", ha conclòs. Budó, que segons la web del Consell segueix formant part de la direcció de l'organisme, ha assegurat que, tampoc els pressupostos de la Generalitat del 2020 que l'executiu català es disposa a elaborar, tampoc hi haurà cap vincle amb el Consell.La portaveu s'ha pronunciat així a preguntes del PSC. La diputada Alícia Romero ha reclamat conèixer si el Govern ha dedicat "partides" pressupostàries al Consell o té mecanismes de col·laboració donades les connexions evidents que tenen amb els seus membres.Romero també ha preguntat per si hi ha vincles entre la Generalitat i l'assemblea de càrrecs electes que impuls l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i si el Govern té previst donar-li alguna funció estatutària. Budó ha assegurat que el Govern està compromès amb que "la representativitat dels ciutadans està reservada al Parlament", i ha considerat que el Tribunal Suprem no pensa el mateix perquè va suspendre de les seves funcions als presos sobiranistes.