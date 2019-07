El PSC tornarà a presidir el Consell Comarcal del Vallès Occidental gràcies a un pacte amb JxCat i comuns

Els grups comarcals del PSC, Junts per Catalunya i En Comú Guanyem han signat un pacte de govern pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. L'acord estableix que el PSC assumirà la presidència de nou, per la qual cosa amb tota probabilitat l'alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, repetirà per segon mandat consecutiu al capdavant de l'ens.Segons informa el Consell Comarcal a través d'un comunicat conjunt de les tres forces signants, l'acord valora "la tasca feta pel Consell Comarcal els darrers anys i manifesta la voluntat de donar-hi un nou impuls" amb el nou pacte. "El Consell és i ha de continuar sent una institució de consens, aglutinadora i capaç de dissenyar i executar estratègies territorials supramunicipals", assenyala el text.Els tres grups asseguren que és un pacte per i per al Vallès Occidental, per la qual cosa aposten "decididament per un govern comarcal fort, que basi la seva actuació en la concertació, la pluralitat i l’equilibri territorial". En aquest sentit, estableixen com a prioritats el benestar de la ciutadania, el suport i els serveis als ajuntaments de la comarca, que actuï sempre a partir de criteris de transparència ètica i equitat, i que basi la seva actuació en els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) aprovats per les Nacions Unides i que tenen com a fita d’aplicació l’any 2030."Per tot això, creiem que hores d’ara la millor opció per garantir el creixement i el desenvolupament sostenible de la comarca és la creació d’un govern format pels grups del PSC, Junts per Catalunya i En Comú Guanyem", apunten. Segons el pacte, el PSC ostentarà la Presidència de la institució, donat que és la força amb més representació al Consell Comarcal, amb 12 consellers.Es crearan dues vicepresidències, una per Junts per Catalunya, que compta amb 5 consellers i conselleres comarcals, i una altra vicepresidència per En Comú Guanyem, que compta amb 3 consellers. El Ple del Consell Comarcal es celebra aquest divendres, 19 de juliol a l'Ajuntament de Sabadell.

