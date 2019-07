Els riscos de FaceApp, l'aplicació de moda

Si le haces el faceapp a Rosalía te sale Melanie Griffith. pic.twitter.com/i292osJ7ws — 𝓒𝓪𝓬𝓪 𝓭𝓮 𝓿𝓪𝓬𝓪 (@absurddheces) 17 de julio de 2019

Año 2519. Jordi Hurtado en el programa número 123.868 de Saber y Ganar. #FaceApp pic.twitter.com/oD5LhIYAcB — Zarzike (@zarzike) 17 de julio de 2019

FaceApp és l'aplicació del moment. A les xarxes no paren d'aparèixer fotografies de gent amb els filtres d'aquesta app i el més popular és el que et converteix en un avi. Aquesta moda, a la qual s'hi ha sumat gent anònima però també famosos d'arreu del món, te també un costat fosc: tal com han informat diversos mitjans, aquesta aplicació russa emmagatzema als seus servidors una informació privada de l'usuari que pot cedir a tercers.Segons explica El País , l'aplicació utilitza un sistema neuronal basat en intel·ligència artificial que analitza la fotografia que es fa l'usuari per crear l'efecte d'envelliment o rejoveniment. Això passa amb moltes altres aplicacions, però la diferència amb FaceApp és que, d'una banda, els servidors es troben a Rússia i això dificulta l'aplicació de la legislació de la Unió Europea sobre protecció de dades.D'altra banda, la política de privacitat -que tothom accepta sense llegir- de l'aplicació és molt poc concreta. S'especifica que "no llogarem ni vendrem informació a tercers", però alhora es reserva moltes excepcions a aquesta norma. De fet, diu que la companyia pot cedir dades a tercers, i no deixa clar què en poden fer aquests "tercers". No se sap, per exemple, què passa amb les fotografies "transformades".Totes aquestes dades interessen molt a les empreses i als algoritmes de la pròpia aplicació. Com informa El Confidencial , aplicacions com FaceApp, que majoritàriament són gratuïtes, viuen dels anuncis però també de la gestió de les dades que els donen -molt sovint sense saber-ho- els usuaris. Crear un algoritme com el de FaceApp és car i, tenint en compte que l'aplicació és majoritàriament gratuïta (pots pagar per tenir més filtres), és evident que la rendibilitat es treu d'una altra banda.

