El govern espanyol garanteix que «donarà explicacions» sobre els avenços judicials del 17-A

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha demanat aquest dimecres "respecte" per les víctimes de l'atemptat terrorista del 17-A, per la ciutadania i els cossos de seguretat.Després que el diari Público hagi apuntat suposats vincles entre l'Imam de Ripoll i el CNI i que aquest organisme escoltava els mòbils dels terroristes cinc dies abans dels atacs, Cunillera ha reclamat deixar que l'àmbit judicial treballi i ha garantit que el govern espanyol en donarà explicacions al Congrés "tal com ha estat fent en tot aquest temps".En declaracions als mitjans durant una visita a la rehabilitació de la basílica Just i Pastor de Barcelona, Cunillera ha dit que si algú té una data o aportació sobre els atemptats del 17-A "que la faci".La delegada ha recordat que els cossos de seguretat treballen incansablement en tasques preventives pel que fa al terrorisme i ha demanat als partits deixar que facin "bé" la seva feina amb la "discreció necessària".

