El Govern convida els comuns a col·laborar pels pressupostos del 2020

La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha convidat el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem a col·laborar en un debat "sincer" per aprovar els pressupostos del 2020. És la primera vegada que el Govern es dirigeix a una formació concreta, després que la pròpia portaveu de l'executiu assegurés dimarts que es buscarien aliances per aprovar els comptes sense descartar cap possible soci Durant la seva compareixença a la comissió d'Afers Institucionals (CAI), aquest dimecres al matí al Parlament, Budó també ha anunciat que l'executiu preveu retre comptes del pla de Govern quan faci un any de la seva aprovació.Fonts de Palau han explicat a l'ACN que el president, Quim Torra, podria fer aquest balanç durant el debat de política general del 25 de setembre, data que coincideix exactament amb el primer any d'aprovació del pla de Govern

