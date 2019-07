VÍDEOS L'unionisme punxa en intentar contrarestar una manifestació independentista a Cambrils

VÍDEOS Fracàs unionista per contrarestar la concentració dels avis a Cambrils; ho explica @JonathanOca des de la plaça de la vila del municipi del Baix Camp https://t.co/AzBXc8pVcE pic.twitter.com/0OvGGID9bl — NacióTarragona (@naciotarragona) 17 de julio de 2019

VÍDEOS Una desena de persones ha respost a la crida feta a les xarxes socials per contrarestar la concentració dels avis a Cambrils. Els unionistes han rebutjat l'existència de presos polítics i han cantat el "Viva España"; ho explica @JonathanOcahttps://t.co/AzBXc88kl6 pic.twitter.com/2IGQIIAcct — NacióTarragona (@naciotarragona) 17 de julio de 2019

Els avis de Cambrils tanquen la concentració setmanal per exigir l'alliberament dels presos polítics entonant "Els segadors"; ho explica @JonathanOca https://t.co/AzBXc88kl6 pic.twitter.com/yUsHzPtOMM — NacióTarragona (@naciotarragona) 17 de julio de 2019

Sense incidents i fracàs absolut. Així es podria descriure el que ha passat aquest migdia a la plaça de la vila de Cambrils. Com cada dimecres, els avis del municipi s'han concentrat en aquesta emblemàtica plaça per protagonitzar l'acte reivindicatiu per exigir l'alliberament dels presos polítics i per demanar als polítics catalans que treballin per la independència. Ara bé, la concentració d'avui es preveia diferent perquè des de sectors unionistes s'havia fet una crida a través de les xarxes a visitar i "rebre els avis grocs com es mereixen".La convocatòria la feia el Grupo Resistencia i el punt de trobada era un bar que hi ha a tocar de la plaça i per on passen els avis, mentre fan la volta de rigor. Només una desena de persones han respost a la crida i hi han anat amb banderes "rojigualdas" i un equip de música que els ha permès reproduir l'himne espanyol i la cançó de "Y Viva España" de Manolo Escobar a tot drap. A més, han exibit una pancarta on es podia llegir "Més democràcia de veritat i menys república bananera".Un ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra, amb agents uniformats i de paisà, ha estat custodiant la zona abans i durant la celebració de la manifestació dels avis. La reivindicació s'ha desenvolupat sense incidents, només hi ha hagut intercanvi de càntics a favor i en contra dels presos polítics.Com cada setmana, els avis han arrencat la marxa entonant l'Estaca i han clos l'acte amb els punys alçats i cantant els Segadors a la plaça de la vila de Cambrils, sota l'atenta mirada de desenes i desenes de turistes sorpresos amb la marea groga. Més de cent persones s'han reunit en aquest punt del municipi del Baix Camp per respondre així a "l'amenaça unionista" que s'ha fet a les xarxes. La Taca d'Oli ha tenyit de groc Cambrils avui.

