El TC anul·la la reprovació del Parlament a Felip VI i la petició d'abolir la monarquia

La majoria del Parlament afirma que la monarquia és una institució caduca i rebutja el discurs del rei del 3 d'octubre. I això no desapareixerà per més resolucions que anul·li el TC. Intentar abordar qüestions de naturalesa política des dels tribunals sempre és un error. https://t.co/D0maSor0cg — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 17 de juliol de 2019

El Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat la reprovació del Parlament a Felip VI i la seva petició d'abolició de la monarquia. L'alt tribunal ha declarat inconstitucionals dos articles de la resolució que la cambra va aprovar l'11 d'octubre del 2018 , segons han confirmat a l'ACN fonts coneixedores de la resolució.En concret, el TC anul·la l'apartat C, que rebutjava i condemnava el posicionament del rei, "la seva intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l'1 d'octubre del 2017".També troba inconstitucional l'últim apartat, que "referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia"."La majoria del Parlament afirma que la monarquia és una institució caduca i rebutja el discurs del rei del 3 d'octubre. I això no desapareixerà per més resolucions que anul·li el TC", ha assenyalat el president del Parlament, Roger Torrent."Intentar abordar qüestions de naturalesa política des dels tribunals sempre és un error", ha determinat el dirigent d'ERC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor